Noah Penda encensé par l’un de ses coéquipiers

Jase Richardon est impressionné par les qualités défensives de Noah Penda. Les deux joueurs se sont illustrés en Summer League.

Même s’il n’a pas beaucoup joué, Noah Penda s’en est plutôt bien sorti pour sa première saison en NBA avec le Orlando Magic. Il lui est arrivé de se mettre en valeur avant de finalement disparaître de la rotation. Mais la franchise semble compter sur lui et il pourrait même disposer d’un peu plus de minutes lors de l’exercice à venir. En attendant, le jeune Français se fait les dents en Summer League. La franchise floridienne jouait cette nuit contre les Philadelphia Sixers et elle s’est imposée 99 à 92 avec 10 points, 6 rebonds, 6 passes et 3 blocks de son sophomore.

C’est Jase Richardson, drafté la même année que lui, qui a terminé meilleur marqueur d’Orlando avec 25 points. D’ailleurs, il avait quelques compliments à distribuer à son coéquipier : « Je suis impressionné par sa défense. Il peut vraiment défendre sur les postes un à cinq. Chapeau à Noah. »

Noah Penda, 21 ans, tournait à plus de 3 points et 3 rebonds de moyenne la saison dernière.

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