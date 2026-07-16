Tidjane Salaün se réveille, Peterson maladroit : les perfs de la nuit en Summer League

Voici ce qu’il fallait retenir des matches de la nuit en Summer League NBA. Tidjane Salaün a fait son meilleur match de l’été.

Tidjane Salaün a enfin trouvé son rythme, Darryn Peterson a souffert au tir et Hugo González a signé l’un des gros matches de la nuit. Cette nouvelle soirée de Summer League a également été marquée par un nouveau double-double de Khaman Maluach et une prestation très complète du Français Noah Penda.

Tidjane Salaün signe enfin un gros match

Après plusieurs prestations relativement discrètes, Tidjane Salaün a profité de la défaite de Charlotte contre Milwaukee (110-91) pour livrer son meilleur match de la Summer League.

Le Français a terminé avec 21 points, 3 rebonds et 4 interceptions en seulement 24 minutes. Il a affiché davantage d’agressivité et d’assurance, aussi bien pour attaquer le cercle que pour sanctionner à distance.

Une prestation encourageante pour un joueur qui doit encore gagner en régularité, mais dont les qualités physiques et défensives restent évidentes.

Son coéquipier Hannes Steinbach a également été impressionnant avec 27 points, 15 rebonds et 3 passes décisives. Milwaukee a toutefois fait la différence grâce à ses 19 paniers à trois points, avec notamment 23 points et 6 rebonds pour Nate Ament.

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Darryn Peterson très maladroit avec le Jazz

Darryn Peterson a connu une soirée beaucoup plus compliquée lors de la défaite d’Utah contre San Antonio (94-82). Le deuxième choix de la Draft a compilé 15 points, 4 rebonds et 4 passes décisives, mais avec seulement 4 tirs réussis sur 16 tentatives.

L’arrière a laissé entrevoir son talent sur quelques séquences, notamment lorsqu’il a pu accélérer vers le cercle. Il a cependant manqué de réussite et parfois forcé ses initiatives dans une attaque du Jazz globalement en difficulté.

Utah a terminé la rencontre avec un faible 5 sur 24 derrière l’arc. San Antonio en a profité, porté par les 23 points de Ja’Kobi Gillespie et les 22 unités de Hyunjung Lee.

Hugo González signe un gros match

Hugo González continue de remplir la feuille de statistiques. L’Espagnol a inscrit 24 points, pris 10 rebonds et distribué 5 passes décisives lors de la victoire de Boston contre Sacramento (82-76).

Il a également réussi 3 paniers à trois points et assumé une bonne partie de la création offensive des Celtics. Chris Cenac Jr. l’a bien accompagné avec 10 points, 12 rebonds et 2 contres.

Sacramento avait laissé plusieurs joueurs au repos, dont Darius Acuff Jr. et Maxime Raynaud. Alex Karaban a été le meilleur joueur des Kings avec 21 points, 8 rebonds et 5 tirs primés.

Noah Penda contribue à la victoire du Magic

Orlando a dominé Philadelphie (99-92) avec un nouveau match très complet de Noah Penda. Le Français a terminé avec 10 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Penda n’a pas monopolisé le ballon, mais il a contribué dans tous les secteurs. Jase Richardson a été le principal scoreur du Magic avec 25 points à 10 sur 15 au tir.

Côté Sixers, Labaron Philon a compilé 15 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, mais il a eu besoin de 24 tirs pour atteindre ce total.

Khaman Maluach enchaîne les double-doubles

Khaman Maluach a poursuivi son excellente Summer League lors de la victoire de Phoenix contre Detroit (100-88). Le pivot a compilé 24 points et 15 rebonds en dominant la raquette.

Rasheer Fleming a ajouté 22 points et 8 rebonds, tandis que Koa Peat a inscrit 19 points. Chez les Pistons, Brice Williams a terminé meilleur marqueur avec 24 unités.

Les autres performances à retenir

Zyon Pullin a inscrit 23 points et distribué 6 passes décisives dans la victoire de Minnesota contre Indiana (114-98). Isaiah Evans a ajouté 22 points avec 4 paniers primés, alors que Jalen Slawson a compilé 20 points, 9 rebonds et 4 contres pour les Pacers.

Joan Beringer n’a pas participé à la rencontre en raison de douleurs au dos. Malaki Branham a de son côté marqué 23 points dans la victoire de Cleveland contre New Orleans (82-77), tandis que Markquis Nowell a inscrit 20 unités pour les Pelicans.