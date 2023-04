Non, LeBron n’a pas payé pour être certifié sur Twitter, c’est Elon Musk qui régale

LeBron James ne s'est pas rangé du côté d'Elon Musk et de Twitter. Il a été certifié à son insu et... gratuitement.

LeBron James a la réputation d'être assez près de ses sous pour les choses du quotidien, en opposition à ses investissement et sa générosité sur le plan caritatif. Dwyane Wade et d'autres camarades de longues dates du King se sont souvent amusés de son côté pingre. LeBron lui-même avait expliqué au moment de l'annonce de l'obligation à venir de payer pour conserver sa certification sur Twitter : "Si vous me connaissez bien, vous savez que je ne vais certainement pas payer pour ça".

Le 20 avril, cette semaine, le réseau social désormais propriété d'Elon Musk, a mis fin au système de la pastille bleue gratuite qui assurait l'absence d'usurpation d'identité. Beaucoup ont été étonnés de voir que LeBron James avait toujours sa pastille bleue, ce qui signifiait qu'il avait consenti à payer 8 euros par mois pour la conserver. Sauf que la superstar des Los Angeles Lakers n'a pas subitement changé d'avis, contrairement à ce que des internautes laissaient entendre, critiquant ce revirement.

Elon Musk, soucieux de ne pas perdre la présence de comptes multimillionnaires en followers, comme celui de LeBron, a avoué avoir payé de sa poche l'abonnement de certains comptes, notamment celui de LeBron James... LeBron n'en savait strictement rien et ne s'est donc pas sciemment rangé du côté du magnat sud-africain.

Ce qui est gênant, c'est que lorsque l'on clique sur la pastille bleue en question, il est indiqué que le titulaire du compte a payé son abonnement. Musk n'a évidemment pas fait de modifications afin que des gens pensent que les célébrités concernées par ce coup de pouce donnent bien de l'argent à Twitter et qu'ils seraient bien inspirés de faire comme lui.

Tout va bien, LeBron est toujours radin et, dans ce cas de figure, c'est sans doute une bonne chose.

Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

