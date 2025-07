Norman Powell vient renforcer le Miami Heat alors que John Collins débarque aux Los Angeles Clippers. Kevin Love et Kyle Anderson bougent.

D’après Shams Charania, les Los Angeles Clippers, le Utah Jazz et le Miami Heat ont conclu un deal. Sont impliqués Norman Powell, John Collins, mais aussi Kevin Love, Kyle Anderson et un second tour 2027 des Clippers.

Norman Powell, qui sort de sa meilleure saison, quitte donc les Clippers et rejoint le Miami Heat. Après avoir perdu Jimmy Butler, la franchise floridienne récupère de la puissance de feu offensive, puisque Powell tournait à 21,8 pts (42% à 3-pts) la saison passée. Il entre dans la dernière année de son contrat (20,4 millions) et est éligible à une extension.

John Collins, qui a tourné à 19 pts et 8,2 rebonds en 40 matches avec le Jazz, vient renforcer le secteur intérieur des Los Angeles Clippers. Il entre lui aussi dans sa dernière année de contrat (26,5 millions) et est éligible à une extension.

Dans ce deal, le Jazz récupère le quintuple All-Star Kevin Love, Kyle Anderson et le second tour de draft 2027 des Clippers.