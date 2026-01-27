Le Dunk Contest 2026 s’annonce terriblement ennuyeux. Et si on imaginait un plateau de joueurs capables de relancer le concours ?

On ne va pas tourner autour du cercle pendant dix paragraphes : le Slam Dunk Contest du All-Star Game 2026 s’annonce terriblement ennuyeux. L’épreuve, déjà en perte de vitesse depuis plusieurs saisons, a perdu ce qui lui restait de fil conducteur.

Mac McClung, triple vainqueur en titre et symbole malgré lui d’un concours qui ne passionne plus grand monde, ne sera pas de la partie. VJ Edgecombe, rookie ultra-athlétique des Sixers et l’un des rares profils capables d’injecter un peu de fraîcheur, a lui aussi décliné. Résultat : pas de tête d’affiche, pas de hype, pas de vraie promesse de spectacle.

Alors plutôt que de subir une nouvelle édition oubliable, imaginons qu’on nous donne la main pour proposer nous-mêmes un plateau de dunkeurs, composé uniquement de joueurs actuels, capables de capter l’attention du public et de redonner un minimum de sens à l’événement.

Voici notre short-list idéale, avec un top 5 et un duel bonus hors concours, à la manière de ce que Stephen Curry et Sabrina Ionescu ont fait il y a deux ans, mais avec des dunks...

Le concours de dunks perd son triple vainqueur

Anthony Edwards (Timberwolves)

Le candidat évident. Superstar assumée, athlète d’élite, sens du show naturel. Ant-Man dans un Dunk Contest, c’est instantanément un événement. On l'a vu faire un peu trop le clown au Skills Challenge et on espère qu'il prendrait la chose au sérieux.

Ja Morant (Grizzlies)

Et si c'est par ce biais qu'il redorait un peu son blason ? Une participation serait un message fort, et un moyen simple de retrouver du crédit grâce à l'essence de son jeu : claquer des gros tomars. bon, il a déjà dit par le passé qu'il ne le ferait pas tant qu'il y aurait un système de notation aussi catastrophique...

Shaedon Sharpe (Trail Blazers)

Verticalité absurde, créativité instinctive, dunks sans filtre. Sharpe est le genre de joueur capable de faire lever la salle sans artifices. En 2023, il y avait eu un rendez-vous manqué, puisqu'il avait dû déclarer forfait. Le moment est venu.

Amen Thompson (Rockets) et Ausar Thompson (Pistons)

Non seulement ils sont foutrement athlétiques, mais on pourrait presque faire un jeu parallèle pour tenter de deviner lequel est Amen et lequel est Ausar. Il faut avoir un oeil un peu aguerri et avoir regardé jouer les Rockets et les Pistons quelques fois ces dernières années pour avoir une chance.

Victor Wembanyama

Avec la souplesse et l'agilité acquises au temple Shaolin, sa créativité naturelle et ce que lui autorise son gabarit unique, on se dit que Victor pourrait bien mettre un peu de pep's dans ce bourbier. Bon, les Spurs seraient sans doute en PLS à l'idée de le voir prendre des risques avec son physique...

Et puis, en bonus assumé...

Zach LaVine vs Aaron Gordon

Les deux ne vont pas en rajeunissant. Ce serait dommage de nous priver d'un ultime duel entre les deux derniers joueurs qui ont vraiment honoré le concours. Un duel old school, presque à part, à la manière du Curry vs Ionescu au shoot il y a deux ans. Un hommage à l’âge d’or récent du Dunk Contest et un rappel brutal de ce que l’épreuve peut être quand les meilleurs jouent le jeu.

Notre proposition est-elle réaliste ? Pas vraiment, malheureusement, et on milite même depuis quelque temps pour que le Dunk Contest soit purement et simplement remplacé par un tournoi de 1vs1. Mais est-ce que notre proposition est quand même plus excitante que ce qui se profile le 14 février ? Sans la moindre hésitation.