Après avoir forcé un Game 7, Stephon Castle a envoyé un message très clair au Thunder et à toute la NBA.

Les San Antonio Spurs refusent de céder. Dos au mur avant le Game 6 des Finales de conférence Ouest, les Texans ont largement dominé le Oklahoma City Thunder (118-91) pour arracher un Game 7 décisif. Et après la rencontre, Stephon Castle n’a pas caché la confiance qui règne dans le vestiaire.

Auteur de 17 points, 9 passes décisives et 5 rebonds, le jeune arrière a expliqué que les Spurs étaient convaincus de pouvoir renverser le champion en titre.

« En tant que groupe, nous voulons tous ça », a déclaré Castle. « C’est juste devant nous. Collectivement, nous pensons être meilleurs que cette équipe et nous ne voulions pas décevoir nos supporters sur notre parquet. »

Une déclaration forte, surtout face à une équipe d’Oklahoma City qui a terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de la ligue et qui reste le champion NBA en titre.

Castle a également souligné l’état d’esprit affiché par San Antonio dans ce match couperet.

« Venir ici avec une chance de retourner à Oklahoma City pour jouer un Game 7, je pense que c’était toute la motivation dont nous avions besoin », a ajouté Stephon Castle.

Portés par Victor Wembanyama, les Spurs ont livré l’une de leurs prestations les plus complètes de ces playoffs pour prolonger leur saison et remettre la pression sur le Thunder.

Reste désormais à confirmer ces paroles sur le terrain. Car si San Antonio estime être la meilleure équipe de cette série, il lui faudra le prouver une dernière fois lors d’un Game 7 où une place en Finales NBA sera en jeu.

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