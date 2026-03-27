Nouveau logo pour les Wolves ? La fuite qui enflamme déjà les fans

Un logo leaké, des indices troublants… et un énorme retour en arrière ? Les Wolves pourraient surprendre tout le monde.

Les Minnesota Timberwolves pourraient bien tourner une page importante de leur histoire visuelle. À en croire plusieurs fuites apparues ces derniers jours, la franchise préparerait un rebranding complet pour la saison 2026-27, avec de nouveaux logos déjà visibles… par erreur.

Tout est parti d’images repérées sur des produits dérivés mis en ligne trop tôt, notamment via une boutique officielle et un équipementier. Rapidement retirés, ces visuels ont tout de même eu le temps de circuler massivement sur les réseaux, laissant entrevoir deux nouveaux logos distincts.

Le premier reprend un loup hurlant dans un style modernisé, mais avec un retour marqué aux couleurs historiques de la franchise, notamment celles de l’ère Kevin Garnett. Un clin d’œil assumé à la période la plus marquante des Wolves, qui reste encore aujourd’hui une référence pour les fans.

Le second logo, plus secondaire, mettrait en avant un marquage “MINN” au-dessus d’un ballon, accompagné d’une étoile et d’éléments forestiers, un rappel direct à l’identité du Minnesota et à l’imagerie historique de la franchise.

There is a non zero chance the NBA store leaked the new logos already (couple weeks ago) https://t.co/1t0VqXsy9u pic.twitter.com/OwaHaYql7j — 💤 (@ShadowStarMode) March 24, 2026

Ce potentiel virage esthétique n’arrive pas de nulle part. Depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires, dont Alex Rodriguez, l’idée d’un renouveau visuel avait déjà été évoquée en interne. « Nous avons beaucoup travaillé en coulisses… je pense que notre base de fans va être très enthousiaste », avait-il expliqué.

En parallèle, plusieurs indices laissaient déjà penser qu’un changement était imminent. L’absence de nouveaux visuels pour les commandes de merchandising futures a notamment intrigué certains observateurs, un signal souvent annonciateur d’un rebranding en NBA.

Rien n’est encore officiel, mais difficile d’ignorer l’ampleur du buzz. Entre nostalgie assumée et modernisation, Minnesota semble prêt à reconnecter avec son passé… tout en préparant son futur.

Si la fuite se confirme, les Wolves pourraient bien réussir un coup double : raviver la flamme des fans historiques et relancer leur image dans une NBA où le branding est devenu presque aussi important que le terrain.

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