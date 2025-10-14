Nouveau maillot pour les Spurs : Stephon Castle réagit

Stephon Castle valide le nouveau Jersey Statement des Spurs, qui sera porté la première fois le 7 novembre face à Houston.

San Antonio a dévoilé son Statement Edition tout gris… et Stephon Castle adore. « I love them! J’avais demandé des maillots gris l’an dernier, donc je suis content qu’on les ait », a lâché le ROY 2025, visage de la campagne.

Le guard a même enfilé la tenue pour le lancement, façon “passeur de témoin” entre tradition et nouvelle ère.

Côté design, c’est du Silver & Black épuré : le mot “San Antonio” en façade (une première sur un maillot “Core” depuis 1989), le rowel intégré sur les côtés du short et un petit “Go Spurs Go” discret au-dessus du tag.

Débuts annoncés le 7 novembre face aux Rockets (Emirates Cup), puis 18 apparitions sur la saison. Précommandes déjà en ligne sur le site spurs.com.

Pour Castle, c’est simple : “gris demandé, gris obtenu”… reste à assortir la tenue avec des wins. Rendez-vous en novembre pour le crash test en live.

