Nouveau maillot pour les Spurs : Stephon Castle réagit

San Antonio a dévoilé son Statement Edition tout gris… et Stephon Castle adore. « I love them! J’avais demandé des maillots gris l’an dernier, donc je suis content qu’on les ait », a lâché le ROY 2025, visage de la campagne.
Le guard a même enfilé la tenue pour le lancement, façon “passeur de témoin” entre tradition et nouvelle ère.
Designed for San Antonio 🪡
— San Antonio Spurs (@spurs) October 13, 2025
Côté design, c’est du Silver & Black épuré : le mot “San Antonio” en façade (une première sur un maillot “Core” depuis 1989), le rowel intégré sur les côtés du short et un petit “Go Spurs Go” discret au-dessus du tag.
Débuts annoncés le 7 novembre face aux Rockets (Emirates Cup), puis 18 apparitions sur la saison. Précommandes déjà en ligne sur le site spurs.com.
Pour Castle, c’est simple : “gris demandé, gris obtenu”… reste à assortir la tenue avec des wins. Rendez-vous en novembre pour le crash test en live.
