CQFR : Victor Wembanyama impressionne encore !

Spurs @ Pacers : 124-108

Heat @ Hawks : 118-119

Wizards @ Knicks : 120-103

Loong Lions @ Timberwolves : 74-134

- Il fallait voir comment Victor Wembanyama a envoyé valser Isaiah Jackson avant de dunker sauvagement. Une action qui illustre la puissance nouvelle du pivot français, qui n'a cessé de se renforcer depuis son arrivée en NBA. De retour d'une thrombose veineuse qui l'é écarté des parquets pendant plusieurs mois, il a faim. Et le voilà prêt à tout casser. Il le montre d'ailleurs dès cette pré-saison. Vic n'a pas le temps. Il veut jouer et dominer. Ses 27 points, 11 rebonds, 4 passes et 3 interceptions en seulement 24 petites minutes en attestent.

Encore une fois, il a joué plus proche du cercle, sans abuser du tir longue distance malgré de la réussite dans le domaine (2 sur 3). Il a aussi encore perdu beaucoup de ballons (7) mais il a évidemment contribué à mener les Spurs vers une nouvelle victoire. La quatrième de suite. L'équipe texane est invaincue en préparation. Parce qu'en plus de Victor Wembanyama, d'autres joueurs ont brillé. Dylan Harper, dratfé en deuxième position en juin dernier, a notamment compilé 11 points, 8 passes décisives et 2 interceptions en sortie de banc. Stephon Castle, dernier ROY, a marqué 14 points. Ce groupe est séduisant et il est armé pour passer un cap.

Bennedict Mathurin a pris feu et il a terminé avec 31 points pour Indiana, même si ça n'a pas suffi pour vraiment rivaliser avec les Texans.

- Si San Antonio gagne tout, c'est l'inverse pour Miami. Le Heat a concédé une cinquième défaite en autant de rencontres depuis le début de la pré-saison. Les Floridiens ont même réussi à s'incliner contre une équipe C des Hawks. Atlanta l'a emporté au bout du suspence, en prolongation, avec notamment 26 points et 9 rebonds de Jacob Toppin.

- Pas d'Alex Sarr ni de Bilal Coulibaly (ce dernier est blessé) lors de la victoire des Wizards contre les Knicks mais deux Français ont débuté dans le cinq majeur de New York. Pacôme Dadiet a fini avec 8 points et 6 rebonds tandis que son compatriote Guerschon Yabusele a marqué 11 points. 5 points également pour Mohamed Diawara. Du côté de Washington, le sophomore Kyshawn George a terminé avec 18 unités.

- Les jeunes joueurs des Timberwolves ont infligé une correction monumentale à la formation chinoise des Loong Lions : +60 ! Joan Beringer en a profité pour démarrer d'entrée et il a cumulé 10 points et 10 rebonds en 22 minutes. Rob Dillingham a lui inscrit 27 points.

- Enfin Dallas a battu Utah. On espérait un duel entre les deux rookies phénomènes Cooper Flagg et Ace Bailey. Malheureusement, la jeune star du Jazz s'est blessé et a dû quitter le parquet prématurément. Flagg a encore montré des choses intéressantes mais en étant maladroit (3 sur 13). Ce qui ne l'a pas empêché de contribuer au succès des siens en postant 11 points, 7 rebonds, 2 interceptions, 2 blocks. Anthony Davis a mené la danse avec 25 points.