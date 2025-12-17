Nouvelles franchises en NBA : Adam Silver cite 2 villes et annonce une décision en 2026

Adam Silver fixe la décision sur une possible expansion de la NBA en 2026, avec deux villes en ligne de mire, soulignant la complexité économique du processus.

À quelques heures de la finale NBA Cup entre les Knicks et les Spurs à Las Vegas, Adam Silver, a donné pour la première fois un calendrier précis sur une question longtemps débattue : l’agrandissement de la ligue. Silver a confirmé que la ligue visera une décision sur une éventuelle expansion en 2026, sans encore trancher les contours ni les équipes concernées.

Devant les médias avant le match, Silver a expliqué que l’idée d’ajouter de nouvelles franchises à la NBA est étudiée depuis plusieurs années, mais que la ligue n’avait jamais clairement défini de date pour trancher. « En ce qui concerne l’expansion, c’est quelque chose que nous continuons à étudier », a déclaré Silver, reconnaissant l’intérêt pour plusieurs marchés potentiels.

Sans nommer de destinations définitives, le commissaire a mentionné Las Vegas et Seattle comme deux des villes que la ligue observe de près. « Ce n’est pas un secret que nous regardons ce marché à Las Vegas. Nous regardons Seattle. Nous avons aussi examiné d’autres marchés », a poursuivi Silver, tout en soulignant la nécessité de procéder avec soin pour comprendre les implications économiques d’une expansion.

Silver a ensuite détaillé le défi particulier que représente l’ajout de franchises dans une ligue à 30 équipes.

« Contrairement à la création d’une nouvelle ligue en Europe, l’expansion au sein de la NBA revient à vendre une part de cette ligue actuelle. Si vous possédez aujourd'hui 1/30e de cette ligue, vous posséderez ensuite 1/32e si on y ajoute deux équipes. Donc c’est une analyse économique beaucoup plus complexe », a-t-il expliqué, mettant en avant la prudence qui guide le processus.

La NBA n’a plus connu d’expansion depuis l’arrivée des Charlotte Bobcats en 2004, qui ont porté la ligue à trente franchises. Silver a signalé que la ligue travaille désormais avec les propriétaires pour évaluer l’intérêt réel et les aspects économiques avant de prendre une décision formelle. Il a réitéré que cette décision est prévue pour 2026, sans plus de précision sur le calendrier exact.

Si l’expansion devait être actée, Seattle apparaît comme un candidat historique après la perte de sa franchise des SuperSonics en 2008, tandis que Las Vegas attire l’attention de la ligue grâce à son rôle grandissant dans le basket, notamment à travers la NBA Summer League et l’accueil d’événements comme la NBA Cup.

Le sujet de l’expansion illustre l’équilibre délicat que tente de maintenir la NBA entre la croissance, la stabilité économique et l’intérêt des fans dans de nouveaux marchés, tout en respectant les contraintes structurelles d’un modèle déjà bien établi.

