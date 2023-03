Nouvelles images de la Nike SB x Air Jordan 4 Pine Green

La collab entre Jordan Brand et la division skateboard de Nike se précise et va voir le jour à la fin du mois. Il va donc bien s'agir d'une Jordan 4 sur un coloris blanc beige, avec un mudguard en nubuck à la manière des coloways "military", puis un vert Pine Green sur la midsole, les eyelets, l'intérieur du col, la languette et le talon. A noter le joli contraste rouge du Jumpman placé sur l'étiquette principale, et le Nike SB sur l'arrière à la place du traditionnelle Nike Air.

Et comme chez Reverse nous sommes friands des semelles gum, cette 4 a tous les atouts pour nous convaincre. Comme toujours quand c'est du SB, un soin tout particulier est porté sur le confort et la souplesse des matériaux pour réaliser les figures les plus périlleuses.

La sortie de cette Jordan 4 est annoncée pour le 17 mars dans certains skateshops et le 21 de manière plus globale. A ne pas manquer.

Les images de la Nike SB x Air Jordan 4 Pine Green

merci à iamricosuav pour ces belles images.