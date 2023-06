Michael Malone explique ce qu’il veut voir de ses Nuggets

Une seule équipe a gaspillé une avance de 3 manches à 1 en finales NBA : les Golden State Warriors de 2016, renversés par des Cleveland Cavaliers héroïques. Si l’on se fie à l’Histoire, mener 3-1, l’avantage des Denver Nuggets sur le Miami Heat avant le Game 5 de ce soir, est quasiment l’assurance de finir sacré. Mais LeBron James et ses camarades ont prouvé que c’était possible. Surtout le quatrième match est souvent le plus difficile à gagner. Michael Malone espère que ses joueurs feront abstraction du score de la série.

« Ma plus grosse inquiétude avant un match couperet c’est la nature humaine, que nous allons devoir combattre. La plupart des équipes se relaxent quand elles mènent 3-1. Ils prennent ça pour acquis et se voient déjà victorieuses. On sait que tout est possible à 3-1. C’est pour ça que j’ai dit à mes joueurs de faire comme si nous étions menés 1-3. Je veux qu’ils soient désespérés. Il faut que l’on soit plus désespérés qu’eux. Il faut que l’on ait faim », confie le coach.

En effet, les Nuggets savent qu’un 1-3 n’est pas un handicap insurmontable. Ils ont gagné deux séries après avoir été menés de la sorte dans la bulle Disney en 2020 : contre le Utah Jazz au premier tour puis contre les Los Angeles Clippers au deuxième. On peut compter sur le Heat pour ne pas abandonner. Le match de la nuit s’annonce intense.

Kevin Love : sa recette pour essayer de remonter un 3-1