Pendant une grande partie de la saison, les projecteurs ont naturellement été braqués sur Jalen Brunson à New York et sur Victor Wembanyama à San Antonio. Les deux superstars semblaient destinées à monopoliser les discussions autour du trophée de MVP des Finales NBA. Quatre matchs plus tard, un autre nom s'invite pourtant de plus en plus sérieusement dans la conversation. Celui d'OG Anunoby.

Auteur du panier de la victoire lors du Game 4, le Canadien a une nouvelle fois livré une prestation monumentale dans un match qui pourrait bien avoir fait basculer toute la série. Alors que les Knicks ne sont plus qu'à une victoire du titre, Anunoby accumule les actions décisives au point de devenir un candidat crédible au trophée de MVP des Finals.

L'action qui entre déjà dans l'histoire

Les images du Game 4 resteront probablement longtemps dans la mémoire des supporters new-yorkais. Menés de 29 points, les Knicks ont signé le plus grand comeback de l'histoire des Finales NBA avant de l'emporter 107-106.

Et au bout du scénario, il y avait encore OG Anunoby. À 2,1 secondes de la fin, le ballon quitte les mains de Jalen Brunson sur un shoot difficile. Le tir rebondit sur l'arceau. Alors que plusieurs joueurs convergent vers la balle, Anunoby surgit pour réussir un tip-in décisif. Mike Brown n'a pas hésité à mesurer l'importance du moment après la rencontre.

« C'est probablement le tir le plus iconique de l'histoire du basket new-yorkais. »

La formule peut sembler excessive à chaud. Pourtant, si ce panier contribue à offrir un premier titre aux Knicks depuis 1973, il deviendra instantanément l'une des actions les plus célèbres de l'histoire de la franchise.

Bien plus qu'un simple panier victorieux

Réduire la soirée d'Anunoby à ce seul tip-in serait pourtant injuste. L'ailier a terminé avec 33 points et a constamment maintenu New York en vie alors que la rencontre semblait leur échapper.

Plus important encore, il a également réalisé l'une des actions défensives majeures du match. À moins de quinze secondes de la fin, alors que les Spurs menaient encore d'un point, De'Aaron Fox file vers le cercle pour tenter un lay-up qui aurait probablement placé San Antonio en position idéale. Anunoby surgit alors pour contrer la tentative.

Quelques secondes plus tard, il inscrira le panier de la victoire. Dans un match aussi serré, il est difficile d'imaginer une séquence plus déterminante. Pour les plus anciens d'entre nous, cette séquence défense/attaque clutch peut en partie nous rappeler l'interception de Michael Jordan dans les mains de Karl Malone puis son shoot décisif au buzzer lors des finales 1998.

Le joueur le plus constant de la série

La vraie question dépasse désormais largement le seul Game 4. Car Anunoby n'est pas seulement excellent depuis une soirée. Il l'est depuis le début des Finales. Après quatre rencontres, il affiche 23,8 points de moyenne à 58% de réussite au tir.

Surtout, il produit des deux côtés du terrain. Lorsqu'il ne marque pas, il défend sur les meilleurs extérieurs adverses. Lorsqu'il ne défend pas, il coupe vers le cercle, attaque le rebond offensif ou sanctionne derrière l'arc. Cette polyvalence explique pourquoi son impact dépasse souvent les statistiques classiques.

Anunoby n'a jamais été All-Star. Il n'a jamais bénéficié de la reconnaissance médiatique réservée aux plus grandes icônes de la ligue. Pourtant, dans ces Finales, il est peut-être le joueur le plus constant des Knicks.

Brunson reste favori... mais

Jalen Brunson reste évidemment au cœur du succès new-yorkais. Le meneur a inscrit 36 points dans le Game 4 et demeure le leader offensif de l'équipe. Sans lui, les Knicks ne seraient probablement pas à une victoire du titre.

Mais le trophée de MVP des Finales récompense souvent le joueur qui marque les moments les plus importants de la série. Et sur ce terrain-là, Anunoby commence à empiler les arguments. Il défend. Il marque. Il prend des rebonds. Il réalise les actions décisives. Et surtout, il est directement impliqué dans le plus grand comeback de l'histoire des Finales NBA.

Si on veut encore jouer au jeu des comparaisons, il a totalement le profil d'Andre Iguodala version 2015. Lors de ces Finales NBA entre les Warriors et les Cavs, l'ailier ultra polyvalent des Dubs avait remporté le titre de MVP devant son franchise player de meneur, un certain Stephen Curry. Et personne ne s'était spécialement offusqué...

À l'heure où les Knicks se rendent à San Antonio avec l'opportunité de décrocher le titre, une chose semble certaine : OG Anunoby n'est plus seulement un excellent lieutenant. Il est devenu l'un des visages de ces Finales. Et si New York termine le travail samedi, le débat autour du MVP pourrait être beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît.

Victor Wembanyama visé par un jet d’œuf à New York