OG Anunoby, l’arme anti-Wembanyama ?

OG Anunoby est l’un des rares joueurs à avoir toujours eu un impact face à Victor Wembanyama. Ça tombe bien, les Knicks vont en avoir besoin.

On le répète souvent depuis son arrivée en NBA : il n'existe pas beaucoup de défenseurs capables de vraiment compliquer la vie de Victor Wembanyama. Le Français a déjà montré qu'il pouvait dominer des pivots plus massifs, des intérieurs plus mobiles ou des extérieurs venus le défier sur certaines séquences. Pourtant, à l'heure d'aborder les Finales NBA contre les Knicks, une statistique attire particulièrement l'attention : celle concernant O.G. Anunoby.

D'après une donnée relayée par la journaliste et analyste Caitlin Cooper, parmi les 20 joueurs ayant défendu Wembanyama sur au moins 100 séquences en demi-terrain depuis son arrivée dans la ligue, Anunoby est celui contre lequel le Français a produit le moins de points par 100 matchups en tant qu'assignation défensive principale. Le chiffre exact n'a pas été rendu public, mais la tendance est suffisamment marquée pour souligner l'impact du joueur des Knicks.

Le profil idéal pour lui poser des problèmes

Sur le papier, il est facile de comprendre pourquoi. Anunoby possède précisément les qualités que recherchent les entraîneurs lorsqu'ils doivent concevoir un plan pour ralentir Wembanyama : de la puissance, de la mobilité latérale, une grande envergure et une discipline défensive remarquable.

Là où de nombreux défenseurs finissent par subir la taille du Français ou se retrouvent rapidement en déséquilibre, Anunoby est capable de résister au contact, de contester les réceptions et d'empêcher Wembanyama d'obtenir facilement ses positions préférentielles. Son objectif n'est évidemment pas de l'arrêter complètement — personne ne semble réellement capable de le faire aujourd'hui — mais plutôt de réduire son confort et de compliquer chacune de ses actions.

La statistique est d'ailleurs d'autant plus intéressante que les chiffres globaux des confrontations entre les deux hommes ne racontent pas forcément la même histoire. Wembanyama affiche ainsi des moyennes de 29,5 points, 13,3 rebonds et 3,5 contres lors de ses quatre matches disputés contre Anunoby depuis son arrivée en NBA. Une preuve supplémentaire qu'un duel individuel et une feuille de statistiques finale racontent parfois deux histoires différentes.

Une des clés de ces Finales NBA

Pour les Spurs, l'enjeu sera donc probablement d'éviter que ce duel ne devienne trop prévisible. Wembanyama devra multiplier les déplacements, attaquer en mouvement, servir de créateur pour ses coéquipiers lorsque les prises à deux arriveront et exploiter les espaces créés par l'attention constante que lui portera la défense new-yorkaise.

Car si les Knicks veulent contenir l'attaque texane, une grande partie de leur plan passera forcément par Anunoby. Et à l'inverse, si Wembanyama parvient malgré tout à imposer son rythme et ses standards de production face à celui qui semble être son défenseur le plus efficace depuis son arrivée dans la ligue, ce sera une démonstration supplémentaire de l'étendue de son talent.

À l'approche des Finales NBA, voilà peut-être l'un des duels les plus fascinants de toute la série. Entre le phénomène français et l'un des meilleurs défenseurs de la planète, chaque possession pourrait compter.