OG Anunoby, le sauveur des Knicks

OG Anunoby a été héroïque dans la victoire des Knicks face aux Spurs (107-106) dans le game 4 des Finales NBA.

Le Game 4 des Finales NBA entre New York et San Antonio s'est déroulé cette nuit, et ce sont les Knicks qui sont ressortis vainqueurs de ce match d'anthologie (107-106).

Inexistant pendant une grande partie de la rencontre et accusant un retard qui semblait insurmontable, New York a signé une remontada historique, orchestrée en partie par OG Anunoby. Déterminé, l'ailier a fait partie des rares joueurs, avec Jalen Brunson, à répondre présent alors que les Spurs avaient totalement pris le contrôle du match en première période. Il a finalement été le symbole de la révolte new-yorkaise.

Excellent des deux côtés du terrain, le Britannique a démontré toutes les qualités qui font de lui l'un des meilleurs 2-way players de la ligue, jusqu'au buzzer final d'une rencontre complètement folle.

OG, le héros

Après être revenus des enfers en effaçant un retard de 29 points, les Knicks ne sont plus qu'à une longueur de San Antonio. À 12 secondes de la fin, De'Aaron Fox récupère le ballon et part seul vers le panier. C'est à ce moment-là qu'OG Anunoby surgit pour signer un contre ultra-décisif. New York récupère alors la possession pour l'ultime séquence du match. Jalen Brunson tente un tir à trois points, manque sa cible, mais OG sort de nulle part pour inscrire une claquette en extension à 1,2 seconde du buzzer.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK. KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN. LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

107-106. Les joueurs du Madison Square Garden ont réalisé la plus grande remontée de l'histoire des Finales NBA et remportent leur troisième match de la série.

« À chaque fois que je parle avec lui, je lui dis que je sais déjà ce qu'OG Anunoby va faire dans le quatrième quart-temps », expliquait KAT tout sourire après la rencontre. « Il a fait exactement ce que j'attendais. Il nous a donné une chance de gagner et c'est tout ce qu'on peut demander au meilleur two-way player de la NBA. » « C'est ça, OG. Il fait ça depuis tout le parcours en playoffs. Un immense bravo à lui pour avoir attaqué le rebond et réalisé quelque chose de spécial. Une main droite envoyée par Dieu ! »

L'ailier de 28 ans a terminé avec 33 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre, tout en affichant une grosse efficacité au tir avec un 10 sur 15 (66,7 %). Mais le Britannique a surtout fait des dégâts derrière l'arc avec un impressionnant 7 sur 9 à trois points. Il est devenu le troisième joueur ayant inscrit le plus de tirs à trois points dans un match des Finales NBA, derrière Stephen Curry et Ray Allen. Une sacrée compagnie.

Joueur du match sans contestation possible, il a reçu les éloges de son entraîneur Mike Brown en conférence de presse :

« Je l'ai challengé en lui disant qu'il devait être un monstre au rebond offensif. Je ne sais pas s'il y a une action plus grande qu'une autre dans l'histoire des Knicks, mais c'était un énorme rebond offensif ! {...} C'est sans doute le tir le plus emblématique de l'histoire du basket new-yorkais. »

Déjà champion NBA en 2019 avec Toronto, OG Anunoby pourrait décrocher une deuxième bague si les Knicks venaient à remporter la série face aux Spurs. Dans ce scénario, il s'imposerait également comme l'un des grands favoris pour le trophée de MVP des Finales.

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