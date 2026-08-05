Champion NBA avec les Knicks, le Londonien OG Anunoby estime que le projet NBA Europe peut faire passer le basket au Royaume-Uni « au niveau supérieur ».

Le projet NBA Europe avance, et il commence à faire rêver les premiers concernés. Interrogé par la BBC, OG Anunoby n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de voir la Ligue poser ses valises sur le Vieux Continent, et dans son pays natal.

« Je trouve ça génial. Le basket ne cesse de grandir, surtout ici, à Londres et à Manchester », affirme le natif de Londres. « C’est excitant, et je pense que ça va faire passer le basket au niveau supérieur ici. »

Le champion NBA en titre est la figure de proue d’un petit contingent britannique en NBA, avec Jeremy Sochan, Amari Williams et Tobi Lawal. Anunoby apparaît comme l’ambassadeur parfait pour un championnat qui cherche à s’implanter au Royaume-Uni.

« On a connu une demande incroyable ces derniers mois pour NBA Europe, en particulier avec la clôture des enchères », explique Laura Pinnell, à la tête du marketing de la ligue pour l’Europe et le Moyen-Orient, à la BBC. « Je dirais que le Royaume-Uni est l’une des plus grandes opportunités de tout le projet. Le potentiel de croissance est énorme. Il y a une franchise à Londres, des discussions autour d’une franchise à Manchester. »

Le lancement de la ligue européenne est prévu en octobre 2027, en parallèle de la saison NBA 2027-28. En attendant, OG Anunoby a un objectif plus immédiat avec les Knicks : les champions en titre tenteront de réaliser le premier doublé depuis les Warriors, en 2017 et 2018.

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