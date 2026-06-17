OG Anunoby a encore régalé les fans lors de son passage chez Jimmy Fallon avec des réponses aussi improbables qu'hilarantes.

Pendant que New York célèbre son premier titre NBA depuis 53 ans, les joueurs des Knicks multiplient les apparitions médiatiques. Entre émotions, anecdotes et déclarations inspirantes, un homme continue pourtant de se démarquer à sa manière. OG Anunoby.

Invité du Tonight Show de Jimmy Fallon avec le reste de l'équipe des Knicks, l'ailier a une nouvelle fois confirmé qu'il évoluait sur une planète bien à lui.

Lorsqu'on lui a demandé ce qui lui était passé par la tête sur le panier victorieux qui a offert le match 4 aux Knicks, Anunoby a livré une analyse... Anunobiesque :

« On essayait tous de prendre le rebond si le tir était raté. J'ai simplement réussi à l'avoir. »

Une réponse parfaitement cohérente. Et parfaitement OG.

« C'était cool »

Fallon a malgré tout voulu insister sur cette action devenue une des plus célèbres des Finales. Après avoir inscrit ce qui pourrait bien devenir le panier le plus important de l'histoire moderne des Knicks, Anunoby avait résumé son ressenti en conférence de presse avec deux mots : « C'était cool. »

Le journaliste lui a donné une chance de développer son propos, mais OG a simplement maintenu sa position et sa déclaration :

« Oui, c'était cool. »

Pas incroyable. Pas historique. Pas inoubliable. Juste cool.

Le vrai problème : son téléphone

Mais le meilleur moment est arrivé lorsque Fallon lui a montré une vidéo tournée dans le vestiaire pendant les célébrations du titre. On y voit Anunoby lancer un direct Instagram avant d'être immédiatement confronté à un problème inattendu : les bouteilles de champagne.

« Je voulais faire un live. C'était mon objectif. Mais ils ont commencé à arroser tout le monde avec le champagne et je venais juste d'acheter ce téléphone. »

La suite est encore meilleure.

« Je ne voulais pas l'abîmer. Alors j'ai voulu arrêter le live. Sauf que je ne savais pas comment faire. »

Pendant que ses coéquipiers célébraient un titre NBA historique, OG Anunoby cherchait donc désespérément comment quitter Instagram Live. Une scène tellement absurde qu'elle pourrait presque résumer le personnage.

Depuis plusieurs saisons, les supporters NBA se régalent des interviews minimalistes d'Anunoby, capable de répondre à des questions complexes avec trois mots et un haussement d'épaules. Mais à New York, cette personnalité est devenue une partie intégrante de son charme.

Après tout, combien de joueurs peuvent inscrire un panier historique, devenir la star du plus grand comeback de l'histoire des Finales NBA, puis expliquer tranquillement que tout cela était simplement « cool » ?

Probablement un seul. Et c'est pour ça que les fans des Knicks adorent OG Anunoby.

750 dollars pour voir passer les Knicks ?