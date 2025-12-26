Le record All-Time presque déjà mort pour le Thunder

Le Oklahoma City Thunder est maintenant très en retard sur les temps de passage des Golden State Warriors dans la course au record NBA.

Le Oklahoma City Thunder a signé le meilleur début de saison de tous les temps avec 24 victoires sur les 25 matches, à égalité avec les Golden State Warriors de 2016. La question du record All-Time de la franchise californienne se posait alors légitimement, surtout avec le sentiment de domination laissé par les champions en titre. Shai Gilgeous-Alexander ne s’en est alors pas caché, avouant même que son équipe tenait à établir la meilleure marque All-Time. Tout est parti en vrille depuis.

Les joueurs de Mark Daigneault ont perdu 4 des 6 rencontres suivantes, dont 3 de suite contre les San Antonio Spurs. De qui porter leur total à 5 défaites en 31 matches. Pour continuer sur la comparaison avec les Warriors, ces derniers avaient gagné… 48 fois avant de concéder leur 5eme revers. Voilà donc soudainement le Thunder très, très en retard dans la course au record. Voire quasiment hors course justement.

Il existe un scénario où Oklahoma City retrouve de sa superbe et reprend sa marche en avant en tournant par exemple autour des 80% de victoires. Mais même là, ça ne suffira pas. Le Thunder n’a d’ailleurs plus qu’une défaite de moins que les Detroit Pistons, premiers à l’Est, et deux de moins que les Spurs, leurs premiers poursuivants au classement à l’Ouest.

