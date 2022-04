Olivier Sarr coupé par OKC, le Thunder a trop besoin de tanker…

Il suffit de faire un petit tour sur Twitter pour voir qu'à part les Français, les fans du Thunder ne sont pas particulièrement heureux des récentes bonnes prestations de leur équipe. Vainqueurs de deux de leurs trois dernières rencontres, face à Phoenix et Portland, avant de perdre contre le Jazz la nuit dernière, les joueurs de Mark Daigneault n'ont pour le moment pas l'une des trois meilleures chances (au pourcentage) d'hériter de l'un des picks qui leur permettra de drafter Paolo Banchero, Chet Holmgren ou Jabari Smith. Donc lorsque Jaylen Hoard, Théo Maledon et Olivier Sarr sont bons, comme c'est le cas ces derniers temps, certains l'ont mauvaise au sein du front office et de la fanbase...

Malheureusement, Olivier Sarr était peut-être trop productif pour une équipe qui cherche à perdre tous ses derniers matches avant la loterie. L'intérieur tricolore restait sur 5 matches intéressants, avec trois victoires à la clé, un double-double (10 pts, 12 rbds) face à Portland et un record personnel à 24 points contre Phoenix lundi. L'ancien intérieur de l'INSEP, de Wake Forest et de Kentucky a été coupé par le Thunder mercredi, après 22 matches disputés à 7 points et 4 rebonds de moyenne à 57%.

Il y a évidemment un scénario ou cette fin de contrat abrupte s'est faite en commun accord avec le joueur afin qu'il rejoigne une autre équipe pour les derniers matches de saison régulière et de playoffs. Si tel est le cas, le geste d'OKC aura alors une signification positive. C'est tout ce que l'on souhaite à Olivier Sarr.

Théo Maledon a lui été laissé au repos lors du match contre Utah, pendant que Jaylen Hoard claquait un nouveau bon match avec 23 points au compteur.

Les 5 derniers matches d'Olivier Sarr