On connait les premières affiches de la saison 2024-2025 !

Shams Charania de The Athletic vient de dévoiler quelques affiches de la saison NBA 2024-2025 à venir, avec notamment les deux matches qui inaugureront ce nouvel exercice le 22 octobre. Au menu, un choc de l'Est entre deux aspirants au trône de la Conférence : les Celtics, qui recevront, et les Knicks, qui se rendront donc au TD Garden, chez les champions en titre. Autre affiche : un choc de l'Ouest, entre les Los Angeles Lakers, qui seront à domicile, et les Minnesota Timberwolves, finalistes de Conférence la saison passée.

On sait également que le 23 octobre, les Sixers accueilleront les Bucks. Les Clippers, justement, inaugureront leur Intuit Dome flambant neuf le 23 octobre, face aux Phoenix Suns.

Le premier retour de Klay Thompson sur le parquet des Warriors avec Dallas, aura lui lieu le 12 novembre.

Pour ce qui est des Christmas Games, voici le programme :