On connaît les deux premiers participants au Dunk Contest du All-Star Game : ça n’envoie pas du rêve

Tous les ans, on espère un line-up un peu sympa et spectaculaire pour relancer le Slam Dunk Contest du All-Star Game. Après deux victoires de Mac McClung, qui n'est pas vraiment un joueur NBA, on se demandait quels seraient les premiers noms à s'inscrire pour l'édition 2025 à San Francisco. Pour le moment, il n'y a pas matière à s'enflammer.

D'après Shams Charania d'ESPN, deux rookies ont confirmé leur participation : Stephon Castle, des San Antonio Spurs, et Matas Buzelis, des Chicago Bulls. Si le premier est dans la course au titre de Rookie of the Year - avec le Français Alex Sarr notamment - le second a un peu de mal à se distinguer sous le maillot des Bulls.

Buzelis, qui s'était inventé une rivalité avec Zaccharie Risacher, joue 12 minutes par match pour 4.9 points de moyenne.

On espère toujours voir des grands noms venir ou revenir dans le concours, mais celui-ci a clairement perdu en intérêt pour les joueurs, sur un format qui ne cesse de s'essouffler depuis les affrontements légendaires entre Zach LaVine et Aaron Gordon.