Orlando a peut-être touché le fond. Battu lourdement par Toronto (139-87), le Magic a surtout encaissé un terrible 31-0, le plus long run enregistré en NBA depuis l’ère du play-by-play. Une séquence qui symbolise à elle seule une saison qui tourne au cauchemar, et qui interroge désormais sur l’avenir immédiat de la franchise.

Une humiliation qui résume tout

Sur ce match face à un concurrent direct pour le play-in, Orlando n’a jamais existé. Le run de 31-0, étalé sur plusieurs minutes entre le premier et le deuxième quart-temps, a totalement fait basculer la rencontre.

Dans le CQFR du jour, Shaï, fan du Magic, n’a pas caché sa stupeur : « Le 31-0, enfin, il a aucun sens. » Plus qu’un simple trou d’air, cette séquence donne l’impression d’une équipe dépassée, incapable de réagir.

Dans le jeu, tout s’est enchaîné : pertes de balle évitables, transitions encaissées en boucle face à une équipe des Raptors redoutable dans ce domaine, et une attaque totalement figée. « Les possessions sont désastreuses, elles sont catastrophiques », résume Antoine.

Une attaque sans idées

Au-delà du score, c’est le contenu offensif qui inquiète le plus. Orlando semble manquer de structure, de créativité et de solutions collectives.

Paolo Banchero s’est retrouvé à porter l’attaque, parfois jusqu’à l’excès. « Un Paolo Banchero qui dribble 100 fois sur place, qui ralentit le jeu, qui prend des tirs cata », décrit Antoine. Mais difficile de lui faire porter toute la responsabilité : « En même temps, tu sens qu’il se passe rien autour, qu’il n’y a pas une idée, pas une once d’ingéniosité dans le système. »

Ce constat renvoie directement au fonctionnement global de l’équipe. Le problème ne semble pas seulement individuel, mais bien structurel.

Un groupe qui semble décrocher

L’impression laissée par Orlando dépasse le simple cadre tactique. C’est aussi l’attitude qui interpelle. « On dirait vraiment une équipe qui lâche son coach, qui croit plus en elle-même », pour Shaï.

Sans forcément parler de rupture volontaire, le phénomène peut être plus diffus. Ils n’ont pas pris 31 points exprès pour faire virer leur coach, évidemment. « Je crois pas qu’ils aient sciemment fomenté quelque chose, mais inconsciemment, ils ont lâché sur les dernières semaines », avance Shaï. Une perte de confiance progressive, qui se traduit aujourd’hui par des prestations inquiétantes.

Le contexte n’aide pas. Les blessures, notamment celle de Franz Wagner, ont pesé. Mais cet argument ne suffit plus : « Les trois quarts des équipes perdent un moment l’un de leurs meilleurs joueurs. »

Avec des joueurs comme Banchero, Desmond Bane, Jalen Suggs ou Wendell Carter Jr., Orlando reste une équipe « potable » sur le papier. Suffisante, en tout cas, pour proposer autre chose.

La fin d’un cycle ?

Ce qui frappe, c’est le contraste avec les attentes du début de saison. Orlando semblait sur une trajectoire ascendante, avec un projet cohérent et des jeunes en progression.

Aujourd’hui, le discours a radicalement changé. « Je vois pas de monde où ça se termine bien cette saison », reconnaît Shaï.

La question du coaching devient centrale. Jamahl Mosley, longtemps apprécié pour son travail, semble désormais dépassé par la situation. « Il faut qu’il y ait des vrais changements », insiste Antoine.

Un été sous haute tension

À court terme, difficile d’imaginer un rebond. Entre la dynamique actuelle et le niveau de concurrence, Orlando semble mal armé pour inverser la tendance.

Mais c’est surtout l’intersaison qui s’annonce décisive. Ajustements dans l’effectif, réflexion sur le staff, évolution du projet : les pistes ne manqueront pas.

Une chose paraît en tout cas se dégager : le statu quo n’est plus une option. Après une telle dérive, Orlando devra trancher.

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