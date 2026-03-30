Jalen Williams, la vraie clé du plafond d’OKC ?

Oklahoma City a encore envoyé un message en battant New York 111-100 dans ce qui ressemblait à une affiche de finale NBA. Shai Gilgeous-Alexander a fait du Shai, avec 30 points, une grosse activité dans le money time et ce mélange désormais habituel de calme et de cruauté qui finit par user tout le monde. Mais derrière la performance du leader canadien, un autre signal a sauté aux yeux : le très bon match de Jalen Williams, auteur de 22 points, et surtout bien plus juste dans le rythme, dans les intentions et dans l’impact.

C’est peut-être là que se niche la vraie question autour du Thunder. On sait déjà ce qu’est cette équipe quand Shai joue à son niveau. On sait aussi qu’OKC possède une base défensive, une discipline collective et une capacité à provoquer des fautes qui en font un adversaire infernal sur une série. Ce n’est plus une surprise. Le vrai sujet, au fond, est peut-être ailleurs : jusqu’où peut aller cette équipe si Jalen Williams ne retrouve pas totalement son niveau de la saison dernière ?

Sur la saison, Williams tourne autour de 17 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne, avec un rôle de plus en plus important dans la création offensive. Son usage dépasse les 25%, preuve qu’il est bien plus qu’un simple lieutenant : il est une vraie option structurante dans le système d’OKC. Plus intéressant encore, son assist percentage en hausse montre qu’il devient un point de connexion majeur dans le jeu du Thunder, capable de faire circuler la balle et de créer pour les autres.

Mais ces chiffres racontent aussi une autre histoire. Son efficacité globale est en léger recul, avec un true shooting autour de 55%, moins dominant que lors de sa saison précédente (62,5 % selon les splits NBA), soit une chute de +7%, ce qui commence à faire une vraie différence, surtout pour un joueur qui n’est pas censé être un pur volume scorer mais plutôt un efficient secondary creator. Et c’est précisément là que se joue le plafond de cette équipe.

Face aux Knicks, le Thunder n’a pas eu besoin d’un récital permanent pour garder la main sur le match. New York s’est battu, est resté au contact, a même recollé, mais OKC a donné cette impression étrange d’avoir toujours une marge invisible. Une équipe sereine, presque froide, qui sait qu’elle finira par remettre un coup d’accélérateur. Et dans ce genre de match, la présence d’un Jalen Williams crédible change beaucoup de choses.

Parce que si Shai est la tête d’affiche, Williams est souvent le joueur qui permet au Thunder de changer de dimension. Quand il est dans le ton, Oklahoma City n’est plus seulement une équipe portée par un candidat MVP. C’est une machine beaucoup plus difficile à lire, beaucoup plus profonde, beaucoup plus dangereuse. Son apport ne se limite pas à la feuille de stats. Il fluidifie le jeu, soulage la création, punit les aides et donne une autre respiration à l’attaque.

Les chiffres avancés vont dans ce sens. Quand Williams est sur le terrain, l’attaque d’OKC reste dans les toutes meilleures de la ligue, avec un offensive rating nettement supérieur à la moyenne NBA. Et surtout, les lineups associant Shai et Williams affichent des net ratings très positifs, preuve que leur complémentarité est au cœur de l’identité du Thunder.

Avec Jalen Williams sur le terrain :

Offensive Rating : ~121–122

Net Rating : ~+10 à +11

Sans Jalen Williams :

Offensive Rating : ~116–117

Net Rating : ~+4 à +5

En clair, JW évite à OKC de devenir trop dépendant du classique "Shai sauve tout dans le quatrième quart-temps".

Sans Jalen Williams, pas de titre ?

Or c’est bien là que se trouve le plafond de cette équipe. Le Thunder peut gagner beaucoup de matches même avec un Williams en quête de sensations. Il l’a déjà montré. Shai peut fermer la boutique dans le dernier quart, les lancers francs s’accumulent, la défense fait le reste, et l’affaire est pliée.

Mais en playoffs, et encore plus si l’ambition est d’aller au bout, ce fonctionnement atteint vite ses limites. Une grande équipe a besoin d’autre chose qu’un seul tueur principal. Elle a besoin d’un deuxième créateur fort, d’un lieutenant capable d’exister dans les grands rendez-vous, d’un joueur qui force l’adversaire à faire un choix impossible. C’est précisément ce rôle que Jalen Williams doit assumer.

Son match contre New York est donc intéressant pour cette raison. Ce n’est pas seulement une bonne ligne de stats dans une belle victoire. C’est peut-être un rappel du vrai visage d’OKC quand tout le puzzle est bien en place. Si Williams retrouve durablement sa meilleure version, le Thunder redevient une équipe au plafond immense, avec suffisamment de variété pour rêver très grand.

S’il reste en dessous de ce niveau, Oklahoma City demeure redoutable, bien sûr, mais sans doute un peu plus prévisible, un peu plus humain, un peu moins effrayant quand les possessions se resserrent.

Le Thunder a déjà son patron. La question est maintenant de savoir si son meilleur lieutenant est prêt à redevenir, lui aussi, un joueur de très haut rang au moment où la saison bascule vraiment.

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