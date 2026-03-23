Les sanctions sont tombées après l’altercation entre le Thunder et les Wizards

Deux joueurs, un dans chaque équipe, ont été suspendus suite à la bagarre lors du match entre les Washington Wizards et le Oklahoma City Thunder.

Les coups, ça se paye. Soit par une suspension, soit pas une amende. La NBA ne plaisante d’ordinaire pas avec les altercations et c’est donc sans surprise que les joueurs des Washington Wizards et du Oklahoma City Thunder ont été sanctionnés après une mêlée générale lors du match entre les deux équipes samedi soir. Ajay Mitchell et Justin Champagnie écopent chacun d’un match de suspension tandis que Jaylin Williams (50 000 dollars), Cason Wallace (35 000) et Anthony Gill( 35 000) vont tous renflouer les caisses de la ligue.

Tout a commencé quand Williams et Champagnie ont commencé à se chauffer sous le panier. Gill et Mitchell sont alors intervenus et l’arrière belge du Thunder s’est alors battu brièvement battu avec Champagnie au premier rang des gradins avant que tous les protagonistes soient séparés par la sécurité.