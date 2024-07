Si son nom ne vous dit rien, son visage vous rappellera sûrement de bons souvenirs. Et si vous avez passé la quarantaine, il risque même de vous rendre un brin nostalgique. Pat Williams, l'homme qui a créé le Magic et façonné la franchise d'Orlando pour en faire l'une des plus sexy de NBA dans les années 90, nous a quitté mercredi à l'âge de 84 ans.

Formé à Wake Forrest puis Indiana au début des années 60, Pat Williams joue deux années durant en ligue mineure de baseball avant de rejoindre le front office de son équipe, les Miami Marlins. Commence alors une carrière dans le management sportif qui le mènera au basket dès 1968. Engagé par les Sixers, Williams gravit les échelons et devient rapidement le General manager de Philly, et l'architecte du titre de 1983, remporté grâce aux trades de Julius Erving et Moses Malone, et à la draft de Maurice Cheeks 5 ans plus tôt (36ème choix en 1978).

Frustré par les résultats des 76ers malgré l'arrivée de Charles Barkley en 1984, Pat Williams quitte la cité de l'amour fraternel et rejoint un groupe d'investisseurs projetant la création d'une nouvelle franchise NBA au coeur de la Floride, à Orlando. Il se rapproche de David Stern, commissionner d'alors, et trouve les mots pour se voir offrir l'opportunité en 1989, à l'instar de Minnesota, de rejoindre la NBA dans le cadre de son expansion. Le Magic d'Orlando, avec son identité visuelle si moderne et rafraîchissante, est né.

Aux manettes en tant que GM de l'équipe, Williams, béni des dieux, hérite du first pick en 1992 et 1993 (avec 1,5% de chances cette année-là!), draftant coup sur coup les stars qui allaient mettre le Magic sur orbite quatre années durant : Shaquille O'neal et Penny Hardaway. Celui que l'on surnommait le "roi de la lottery" outre-atlantique récidivait en 2004, sélectionnant un lycéen de 18 ans du nom de Dwight Howard. Et si Pat Williams ne remportera jamais le titre durant ses 30 années passées à Orlando, malgré deux finales en 1995 et 2009, l'ancien baseballer peut se targuer d'avoir mené sa franchise en playoffs à 14 reprises, et conquis le coeur des fans du monde entier.

Introduit au Hall of Fame en 2012 pour l'ensemble de son oeuvre dans le basket ("Lifetime Achievement"), Williams prend sa retraite en 2019. Décédé mercredi à l'âge de 84 ans des suites d'une pneumonie virale, le natif de Philadelphie laisse derrière lui sa femme Ruth et ses 19 enfants, parmi lesquels 14 adoptés auprès de pays étrangers. Apprécié de tous en NBA, Adam Silver résumait parfaitement, dans un communiqué publié mercredi, la trace laissée par Williams dans la grande ligue.

"Pat Williams était était respecté par l'ensemble de la communauté basket. Il a été un ami pour moi comme pour de nombreuses générations de dirigeants à travers la ligue. Pat a toujours su trouver les bons mots et fait preuve d'enthousiasme et d'optimisme dans tout ce qu'il a réalisé lors de ses 50 années en NBA."