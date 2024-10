Le Magic verrouille Wendell Carter Jr pour trois ans

Le Magic d’Orlando prolonge Wendell Carter Jr pour trois ans et 59 millions de dollars, sécurisant un pilier de son projet jusqu’en 2028-29.

Dans un timing ironique, Wendell Carter Jr a dû quitter le terrain lors du premier match de pré-saison du Magic en raison d’une entorse à la cheville gauche, juste avant que son extension de contrat soit annoncée. L’intérieur a accepté une extension de contrat de trois ans pour 59 millions de dollars avec Orlando, le maximum possible, selon un communiqué. La franchise verrouille ainsi l’un de ses joueurs clés jusqu’en 2028-29, avec une team option sur la dernière année.

Transféré par les Bulls en 2021 contre Nikola Vucevic, Carter Jr. s’est rapidement imposé comme l’un des piliers du projet du Magic. Sur ses 119 matches depuis son arrivée, il en a débuté 112 comme titulaire, affichant des moyennes solides de 13,6 points (52,2 % aux tirs, dont 34,6 % à trois points) et 8,8 rebonds.

La saison 2023-24 a cependant révélé ses limites. Son rôle a diminué en raison de ses blessures, du retour de Jonathan Isaac et de l’émergence de nouveaux joueurs comme Goga Bitadze — également prolongé cet été. Il n’a pas brillé lors de sa première campagne de playoffs, avec un rôle fluctuant et des moyennes de 7,6 points et 6,3 rebonds à 40,4 % aux tirs, dont 28 % à trois points. Cette signature, à ce moment, démontre néanmoins qu’il dispose toujours de la confiance de sa franchise.

