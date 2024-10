Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Pelicans : 104-106

Breakers (NZ) - Sixers : 84-139

Grizzlies @ Mavs : 121-116

Thunder @ Spurs : 112-107

Rockets @ Jazz : 113-122

🎙️ Qu'attendre des Français de NBA cette saison ?

- Un petit match de pré-saison et on se reprend à croire en une saison pleine et, enfin, à une campagne de playoffs pour Zion Williamson. Lors de la victoire (106-104) des Pelicans contre le Magic, Zion a fait belle impression : 16 points, 8 rebonds, 3 passes et 2 interceptions à 8/11 en 19 minutes.

Pour son premier match dans la peau d'un Pelican, Dejoute Murray s'est contenté de 6 points et 6 passes en 17 minutes. Le sophomore Jordan Hawkins avait la main chaude en sortie de banc (18 pts en 21 min) et finit meilleur marqueur du match.

- Petite frayeur pour Ja Morant, qui a quitté prématurément ses camarades des Grizzlies lors du succès contre Dallas (121-116) après s'être tordu la cheville. Rien de grave au final pour l'un des joueurs les plus attendus de la saison - et accessoirement l'objet d'un portrait dans le Mook SMALL - puisqu'il a indiqué être sorti par précaution. Avant ça, Morant avait montré de bonnes choses avec 13 points en 18 minutes dans un cinq qui a bien fonctionné en compagnie de Marcus Smart, Desmond Bane, Santi Aldama et Zach Edey (6 pts, 5 rbds, 5 fautes).

Ja Morant headed back to the locker room after this apparent ankle injury. Hope he is OK. 🙏 pic.twitter.com/dk17kXBaz4 — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 8, 2024

Les Mavs n'ont pas présenté leur meilleure équipe loin de là, puisque le cinq aligné par Jason Kidd ressemblait à ça : Spencer Dinwiddie, Jaden Hardy, Quentin Grimes, Naji Marshall, Daniel Gafford. Vous m'avez dit de dire Hardy s'est quand même plutôt montré à son avantage avec 21 points, 9 passes et 3 interceptions en 34 minutes.

A la lutte pour le dernier spot dans le roster des Mavs, l'arrière Jazian Gortman a fait forte impression en sortie de banc : 19 pts, 3 asts, 4 stls, et les compliments de Jason Kidd après la rencontre.

- Guerschon Yabusele ne revient pas en NBA pour beurrer des sandwiches et il le montre dès la pré-saison. Contre les New Zealand Breakers, le "Dancing Bear" a inscrit 15 points en 17 minutes et surtout à 6/6 (1/1 à 3 pts), avec une belle connivence avec Kyle Lowry.

Joel Embiid et Paul George n'ont pas joué, mais Tyrese Maxey, Reggie Jackson et Jared McCain (15 pts chacun) ont contribué à rendre ce match, remporté par 55 points d'écart, facile.

Welcome back to the NBA Yabusele pic.twitter.com/CTzCKzvvUe — J🐐 (@SixersJustin) October 7, 2024

- Les amateurs de la rivalité Holmgren-Wembanyama attendront la saison régulière pour voir les deux meilleurs sophomores du pays s'affronter. Victor n'était pas aligné ce soir, pour la réception du Thunder. Son rival d'OKC n'a joué que 9 minutes, mais a eu le temps de marquer 10 points et de réussir 2 contres. Holmgren était au-dessus du niveau d'une rencontre à laquelle n'a pas non plus participé Shai Gilgeous-Alexander.

Les 18 points de Jalen Williams et les 19 du rookie belge Ajay Mitchell en sortie de banc ont facilité la tâche aux joueurs de Mark Daigneault. Pour leur première apparition, Alex Caruso et Isaiah Hartenstein ont eu un passage commun sur le terrain (17 minutes) au cours duquel OKC a passé un +20...

Chet Holmgren pushes it through the lane for the two-handed flush! OKC-SAS | #NBAPreseason on NBA TV

📲 https://t.co/6BgDXcJ91Y pic.twitter.com/TElShytxVZ — NBA (@NBA) October 8, 2024

- Lauri Markkanen (17 pts) a étrenné son nouveau contat avec le Jazz en passant une partie de la soirée et du match contre Houston sur la ligne (11/13 aux lancers), aidant Utah à l'emporter (122-113).

La gâchette Kyle Filipowski, qui peut être l'un des steals de la dernière Draft, n'a eu besoin que de 10 minutes pour marquer 3 paniers à 3 points (10 pts) et se faire remarquer.