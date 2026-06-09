Oscar Wembanyama fait sensation à l’Eurocamp !

Présent pour la nouvelle édition de l'Adidas Eurocamp, Oscar Wembanyama, le frère de la star des San Antonio Spurs, a fait parler de lui.

Du 5 au 7 juin, à Trévise, en Italie, s'est déroulée la 19ᵉ édition de l'Adidas Eurocamp. Cet événement pas comme les autres est un rendez-vous incontournable pour les jeunes espoirs du basket. Destiné aux joueurs nés entre 2004 et 2008, ce camp de "détection" rassemblait des scouts NBA et d'Euroleague, ainsi que des joueurs aujourd'hui professionnels, eux aussi passés par le camp. Franz Wagner, Bogdan Bogdanović ou encore Mike James, pour ne citer qu'eux.

L'Hexagone était bien représenté avec 10 Français, dont un certain Oscar Wembanyama. Si beaucoup le connaissent surtout pour son nom de famille, lié à son frère Victor, Oscar est lui aussi tombé dans le basket.

Victor Wembanyama, la réponse d’un grand joueur

Passé par le centre de formation de l'ASVEL, comme sa sœur Ève et son frère avant lui, il a ensuite rejoint la SIG Strasbourg. Avec quelques matches en professionnel en Betclic Elite, il a surtout impressionné chez les Espoirs.

Avec 10,4 points, 5,2 rebonds, 2,5 passes, 1,9 interception et 1 contre de moyenne, il a connu une vraie progression cette saison. De quoi lui avoir valu d'être sélectionné au Young Star Game, qui rassemble les meilleurs espoirs du championnat français.

Une versatilité marquante

À l'Eurocamp, Oscar a fait sensation et a fait parler de lui au-delà de la France. L'ailier de 19 ans a enchaîné les dunks, les tirs longue distance, les interceptions, les passes dans le dos, les euro steps, etc. En bref, il a marqué les esprits des deux côtés du parquet, notamment par sa polyvalence.

Positive weekend for Oscar Wembanyama at adidas EuroCamp, showing two-way versatility and improving skill and feel. The 19-year-old French wing measured 6-foot-7¼ barefoot, 192 pounds with a 6-foot-11¼ wingspan. Has made a big jump in ability the past 12-18 months. pic.twitter.com/O729hJYbsW — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 7, 2026

Plusieurs highlights sont sortis, de quoi alimenter la hype autour du jeune joueur de Strasbourg. Des médias comme Bleacher Report ont réagi à l'émergence progressive d'Oscar dans les traces de son frère : "Il y en a un autre", "Oscar Wembanyama a l'air effrayant".

Vu comme un potentiel pick 30 à la Draft 2027, Oscar a peut-être joué un grand coup cette semaine devant plusieurs coaches et staffs de la NBA. Il ne le cache pas, son rêve est bien sûr de continuer sa route dans la ligue américaine.

Après avoir été freiné par les blessures les années précédentes, le Français est en train de progresser à grande vitesse. On espère que ça va continuer dans ce sens pour lui.