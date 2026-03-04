Oscar Wembanyama sélectionné au Young Star Game : « La NBA, c’est mon objectif »

Le nom Wembanyama continue de faire parler dans le basket français… mais cette fois, ce n’est pas Victor. Son frère cadet Oscar Wembanyama, ailier de Strasbourg, vient d’être sélectionné pour le Young Star Game de la LNB, le rendez-vous qui met en lumière les meilleurs espoirs du basket français. À seulement 18 ans, le jeune joueur franchit une nouvelle étape dans une carrière encore naissante mais déjà très observée.

Cette sélection intervient quelques mois seulement après ses premières minutes chez les professionnels, disputées en décembre avec Strasbourg. Une étape importante pour celui qui sortait de deux saisons compliquées par les blessures et qui commence enfin à enchaîner les matchs et les progrès.

“La NBA, c’est mon objectif numéro 1”

Oscar ne cache pas ses ambitions. Comme son frère avant lui, il vise clairement la NBA.

“Ce n’est pas dans un coin de ma tête, je suis obnubilé par ça ! C’est mon objectif”, a-t-il expliqué dans une interview accordée à l'Equipe. “Tous les joueurs qui sont Young Stars en rêvent, c’est leur objectif. Pour moi, c’est l’objectif numéro 1.”

Le jeune ailier de 2,03 m sait toutefois que le chemin sera long. Longtemps freiné par les blessures, il insiste surtout sur la progression et la mentalité de travail :

“Il fallait garder confiance. Quand tu es blessé, ça te permet de travailler encore plus sur certaines choses. Je me disais que je travaillais pour quelque chose de plus grand.”

Son objectif immédiat reste simple : gagner du temps de jeu et s’imposer sur le terrain.

Vivre avec le nom Wembanyama

Forcément, porter le nom Wembanyama implique des comparaisons permanentes avec Victor, superstar NBA, mais Oscar tente de garder de la distance avec ces attentes.

“On est deux joueurs uniques”, explique-t-il lorsqu’on lui parle de son frère. Une façon de rappeler que, malgré la proximité familiale, leurs trajectoires restent différentes. Dans la famille, le discours reste simple : prendre du plaisir.

“Ils me disent simplement de profiter. Ils s’en fichent de savoir si je vais en NBA ou non. Ce qu’ils veulent, c’est mon bonheur.”

Victor suit tout de même ses matchs de temps en temps, même si chacun reste concentré sur sa saison.

Une nouvelle génération qui arrive

Le Young Star Game, qui rassemble les meilleurs espoirs du championnat français, constitue souvent une vitrine importante pour les jeunes talents en quête de reconnaissance et d’exposition.

Pour Oscar Wembanyama, cette sélection représente surtout un symbole, celui d’un joueur qui commence à se faire un prénom dans le basket français, au-delà de l’ombre de son frère.

Et dans un pays qui suit déjà avec fascination la carrière de Victor, l’idée d’un deuxième Wembanyama en route vers la NBA ne peut qu’alimenter la curiosité.

