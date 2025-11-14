Décimés par les blessures et privés de Tyrese Haliburton, les Pacers s’intéressent à Jose Alvarado pour stopper l’hémorragie.

Rien ne semble vouloir s’arrêter à Indiana cette saison. Déjà privés de Tyrese Haliburton pour toute l’année, les Pacers vivent une série noire qui tourne au running gag… sauf pour Rick Carlisle, contraint de bricoler nuit après nuit. Selon Jake Fischer, la franchise regarde désormais du côté de la Nouvelle-Orléans et garde Jose Alvarado « sur son radar » pour tenter de garder la tête hors de l’eau.

Alvarado, une piste concrète pour un effectif décimé

Avec un bilan de 1-10 et une attaque classée 29e NBA, Indiana cherche désespérément un moyen de compenser l’absence de Haliburton. Jake Fischer rapporte que les Pacers suivent de près Jose Alvarado, auteur de 6.7 points, 2.7 rebonds, 2.7 passes et 1 interception par match.

Le meneur des Pelicans ne remplacerait pas la créativité de Tyrese Haliburton, mais pourrait offrir du rythme, de la défense et un peu d’énergie dans un groupe qui en manque cruellement.

L’option Cam Payne, pourtant saluée en octobre par Rick Carlisle, n’aura tenu que deux semaines. Résultat : Andrew Nembhard se retrouve seul maître à bord, et Indiana manque cruellement de profondeur.

Sept absents… puis huit : Indiana joue sous dérogation

Lors du match contre les Suns, les Pacers étaient déjà amputés de sept joueurs. Cody Martin, signé via une hardship exception pour compenser… d’autres blessures, a lui aussi été déclaré forfait quelques heures avant la rencontre.

La liste des absents ressemblait plus à celle d’une infirmerie qu’à un effectif NBA : Bennedict Mathurin, Obi Toppin, Quenton Jackson, Johnny Furphy, Kam Jones et, bien sûr, Tyrese Haliburton. Une situation si critique que Carlisle a vu Martin disputer quatre matchs avant même de se demander si son 10-day allait être prolongé.

Aaron Nesmith tombe à son tour

La nuit dernière, nouvelle mauvaise nouvelle. Aaron Nesmith, l’un des rares joueurs qui tournaient encore à un niveau solide (16 points, 4.6 rebonds), est sorti en troisième quart après une grosse blessure au genou.

oof, Nesmith doing the splits pic.twitter.com/RHS0jC8YbP — Cage (@ridiculouscage) November 14, 2025

Une sortie qui a plongé un peu plus Indiana dans le chaos, alors que Nesmith avait débuté les dix matchs auxquels il avait participé jusqu’ici.

Rick Carlisle a rappelé avant la rencontre que « c’est devenu une play hard league », tout en saluant le travail des Suns et leur capacité à s’adapter sans meneur naturel. Une remarque qui sonne ironiquement juste pour des Pacers désormais contraints d’inventer une rotation chaque soir.

Un trade presque inévitable

Entre la perte de Haliburton en Finals, les blessures en cascade et un bilan qui plonge semaine après semaine, Indiana n’a plus vraiment le choix. Faire venir Jose Alvarado ne changera peut-être pas tout, mais les Pacers ont désormais besoin de main-d’œuvre.

Même s’ils ont probablement intérêt à viser un gros choix de draft, il va leur falloir un meneur supplémentaire pour ne serait-ce que tenir la route sur la durée.