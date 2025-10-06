New York aurait proposé Pacome Dadiet à plusieurs équipes afin d’équilibrer son effectif et garder ses deux recrues vétérans.

Les New York Knicks envisagent de transférer Pacome Dadiet afin de conserver leurs deux recrues vétérans, Malcolm Brogdon et Landry Shamet, selon les informations de Jake Fischer pour The Stein Line.

Le jeune arrière français, qui est signé à New York via un contrat Exhibit 9, ferait partie des éléments susceptibles d’être échangés avant le début de la saison NBA 2025-26. La franchise new-yorkaise aurait déjà contacté plusieurs équipes pour sonder le marché et évaluer la cote du joueur.

Dadiet, ancien premier tour de draft, a été titularisé jeudi contre les Philadelphia 76ers lors du premier match de la tournée d’Abu Dhabi. Une décision qui, d’après plusieurs observateurs, aurait eu pour but de le « mettre en vitrine » avant un éventuel transfert. Sa performance lors de ces rencontres pourrait influencer l’intérêt des autres franchises.

Cette démarche s’inscrit dans une logique de gestion d’effectif. Les Knicks, déjà contraints par la limite du second apron salarial, doivent ajuster leur roster s’ils souhaitent conserver Brogdon et Shamet, deux joueurs non garantis mais jugés essentiels par le staff.

À 19 ans, Pacome Dadiet reste un espoir prometteur. Mais dans un effectif déjà chargé sur les lignes extérieures - avec Jalen Brunson, OG Anunoby, Josh Hart, Jordan Clarkson... -, ses chances de temps de jeu à court terme semblent limitées.

Les Knicks devraient finaliser leur décision dans les prochains jours, à l’approche de l’ouverture de la saison régulière, le 22 octobre prochain.