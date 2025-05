Paige Bueckers brille malgré la défaite, Gabby Williams tranchante

Le seul match de la nuit en WNBA mettait aux prises les Dallas Wings et le Seattle Storm des deux Françaises Gabby Williams et Dominique Malonga. Le Storm l'a emporté (79-71), avec une belle prestation de Gabby, qui a fini avec 17 points, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres, à 3/4 à 3 points. On a malheureusement quasiment pas vu Dominique, qui a dû se contenter d'une petite minute de jeu lors de laquelle elle a quand même eu le temps de marquer et de prendre un rebond.

En face, on attendait évidemment Paige Bueckers après son premier match en WNBA passable. La championne NCAAW avec UConn était en jambes et a montré de belles choses, même si son équipe a perdu pour la deuxième fois en deux matches. Bueckers a compilé 19 points, 8 passes, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre à 50%.

Nneka Ogwumike, ancienne MVP et championne WNBA du temps où elle jouait pour les Los Angeles Sparks, a été la joueuse la plus en vue dans cette rencontre, avec un gros double-double (23 pts, 18 rbds).

Victor Wembanyama était à Dallas pour le match et a pris le temps de venir saluer Gabby Williams et Dominique Malonga, qu'il a pu côtoyer lors des Jeux Olympiques avec l'équipe de France.

From France to the Pros 🇫🇷 Dominique Malonga, Gabby Williams and Victor Wembanyama all share a wholesome interaction with one another post game 🥰 pic.twitter.com/r1ymH2OL5z — WNBA (@WNBA) May 20, 2025

