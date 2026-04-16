Paolo Banchero analyse la défaite du Magic et assume ses responsabilités

Le Magic n’a plus qu’une chance d’aller en playoffs, et Paolo Banchero a reconnu ce qui n’a pas fonctionné face aux 76ers avant le prochain match décisif.

Le Magic n’a plus le droit à l’erreur. Battu 109-97 par les 76ers lors du play-in, Orlando devra désormais passer par un ultime match couperet face aux Hornets pour espérer décrocher sa place en playoffs.

Dans une rencontre longtemps disputée, Philadelphie a fait la différence dans le quatrième quart-temps, remporté 30-23, sous l’impulsion notamment de Tyrese Maxey. Orlando, pourtant dans le coup, a fini par céder dans les dernières minutes, laissant filer une première opportunité de valider son billet.

Paolo Banchero, attendu comme leader offensif, a connu une soirée difficile. L’ailier termine avec 18 points à 7 sur 22 au tir, sans réussite derrière l’arc (0/5), accompagnés de 5 rebonds, 4 passes mais aussi 6 ballons perdus. Un match frustrant qu’il a lui-même reconnu après coup.

« Je pense que j’ai eu des tirs en début de deuxième mi-temps que je n’ai pas pris. Quand tu fais ça, je pense que les dieux du basket ne te récompensent pas. J’ai encore eu quelques bons tirs qui semblaient bons, mais ils ne sont pas rentrés. C’était une soirée frustrante pour moi, c’est sûr. »

Malgré cette performance en demi-teinte, Banchero garde le cap avant le match décisif à venir.

« Il faut arriver avec un esprit clair, faire ce qu’il faut pour gagner le match. Il faut être capable de répondre d’une manière qui mène à une victoire. »

Le défi s’annonce pourtant de taille. Orlando affrontera Charlotte pour la dernière place qualificative à l’Est, un adversaire qui lui a posé de sérieux problèmes cette saison. Les Hornets ont remporté trois des quatre confrontations entre les deux équipes, souvent avec des écarts importants.

Banchero en est parfaitement conscient et ne cherche pas à minimiser la difficulté.

« Ils jouent vraiment bien. Ils nous ont mis des raclées cette année. Donc il faut qu’on soit prêts, il faut que je sois prêt. »

Dans ce contexte, la marge d’erreur est inexistante. Pour le Magic, il faudra montrer un tout autre visage pour prolonger la saison, avec un leader attendu au rendez-vous après une première alerte sans conséquence… pour l’instant.

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