Pas de panic move du côté de Houston = pas de Westbrook ni Simmons

Fred VanVleet out, les Rockets ne paniquent pas et préfèrent miser sur Sheppard ou Thompson plutôt que de se mettre dans le rouge avec Westbrook ou Simmons.

À six jours du coup d’envoi du camp, Fred VanVleet a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une blessure qui devrait l’écarter pour toute la saison 2025-26. Malgré le coup dur, Houston ne compte pas se précipiter sur le marché pour le remplacer « à chaud », selon plusieurs rapports concordants. Le staff a validé une approche interne, le temps que la fenêtre des trades s’ouvre réellement en décembre.

La ligne directrice est claire : évaluer d’abord les solutions maison. D’après Jake Fischer, la franchise « ne fera pas de moves réactionnaires » et utilisera « les prochains mois pour juger Reed Sheppard et Amen Thompson dans des rôles de ball-handling élargis », avant que le marché ne s’anime autour du 15 décembre (éligibilité aux échanges pour de nombreux joueurs signés cet été). Cette stratégie cohérente avec la gestion d’actifs d’Ime Udoka et Rafael Stone s’inscrit dans la continuité d’un projet qui a retrouvé les sommets de l’Ouest la saison passée.

L'année de Reed Sheppard ?

Le 22 septembre, on apprenait la déchirure de VanVleet. L’organisation a annoncé une opération « réussie » quelques jours plus tard. En 2024-25, le meneur tournait autour de 15–16 points et 7 passes, et son leadership a accompagné la progression des Rockets jusqu’à un bilan de 52–30 et une 2e place à l’Ouest. Sportivement, il laissait une empreinte majeure dans l’organisation et un volume important de minutes de création à redistribuer.

Conséquences immédiates sur la rotation : Reed Sheppard devrait hériter de davantage d’initiatives primaires, Thompson d’un rôle hybride créateur/stoppeur sur les lignes extérieures, avec Aaron Holiday en relais. À l’aile, la présence de Kevin Durant offre un relais de playmaking secondaire, tandis qu’Alperen Şengün pourra être davantage sollicité en facilitateur depuis le poste haut. Sauf opportunité évidente, Houston n’usera pas de ses munitions (tours de Draft / contrats échangeables) avant d’avoir mesuré la courbe d’apprentissage de ses jeunes.

La blessure de VanVleet ouvre un boulevard à Sheppart notamment : minutes en hausse, responsabilités de création partagées avec Thompson et du tir attendu pour punir sur les kick-outs de Durant et Şengün. Après une rookie season discrète (52 matchs, 4,4 pts, 1,5 rb, 1,4 pd), Houston veut mesurer rapidement son plafond. Certains insiders le projettent même starter à court terme, d’autres le voient d’abord en meneur relais, mais tous convergent sur une chose : il jouera, beaucoup, et maintenant. Sa justesse de décision et son adresse extérieure décideront si 2025-26 devient l’année où il s’installe vraiment dans la rotation d’Ime Udoka.

Pas de Russ Westbrook ni de Ben Simmons

Le contexte CBA renforce cette prudence. La plupart des joueurs signés à l’intersaison ne seront transférables qu’à partir du 15 décembre ; de plus, l’équipe entend préserver sa flexibilité pour la « trade season » de l’hiver, plutôt que de surpayer un renfort de court terme fin septembre. En parallèle, la communication reste sobre côté franchise : « Fred VanVleet a subi avec succès une chirurgie de réparation du LCA », a indiqué Houston, sans calendrier de reprise, confirmant que la priorité est la convalescence du meneur.

Dans cette logique, Houston n’ira pas tenter un pari de court terme sur les free agents Ben Simmons et Russell Westbrook. Outre la volonté affichée de ne pas « réagir à chaud », la marge financière de la franchise est quasi nulle à ce stade, ce qui complique toute signature immédiate ; Westbrook est sur le marché après avoir décliné sa player option, et Simmons reste libre au milieu de rumeurs contradictoires sur la suite de sa carrière.

"Pour ceux qui se posent la question, les Rockets ne peuvent pas signer Russell Westbrook, Ben Simmons ou qui que ce soit d'autre, car ils sont à environ 1,2 million de dollars du plafond salarial initial", précisait par ailleurs Brett Siegel. "Les Rockets peuvent demander une dérogation pour joueur blessé, mais cela ne change rien à leurs restrictions financières."

En synthèse, la feuille de route des Rockets tient en trois axes : soigner VanVleet, accélérer l’évaluation de Sheppard et Thompson, et conserver des marges de manœuvre pour décembre. Une stratégie qui tranche avec la tentation du réflexe, mais qui colle au temps long d’un candidat ambitieux à l’Ouest.

