Pat Connaughton, une jolie prolongation avec les Bucks

Pat Connaughton va poursuivre son histoire sous les couleurs des Milwaukee Bucks. Précieux dans la rotation de l'entraîneur Mike Budenholzer, l'arrière de 29 ans avait pris la décision d'activer sa "player option" à 5,7 millions de dollars pour la saison prochaine.

Et avec cette décision, le natif d'Arlington avait probablement déjà l'intention de s'installer sur le long terme dans le Wisconsin. Car d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux parties se sont entendues sur une prolongation.

Milwaukee Bucks G Pat Connaughton has agreed on a three-year, $28.5M extension with a player option, his agents Jeff Schwartz and Jordan Gertler of @ExcelBasketball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 13, 2022