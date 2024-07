UPDATE : Patrick Beverley annonçait il y a deux jours hésiter entre un contrat au minimum veteran et une offre « historique » venant d’Europe (voir ci-dessous). Bon, le gars n’a pas hésité longtemps et va donc jouer pour l’Hapoel Tel-Aviv.

Le montant et la durée du contrat ne sont bien évidemment pas précisé. Ce que Patrick Beverley a en revanche précisé, via le compte de son podcast, c’est que c’était le genre d’offre qu’on ne peut pas refuser :

« Ils m’ont donné tout ce que j’ai demandé (…) Je ne pouvais pas refuser. »

BREAKING: @patbev21 is headed to Europe. “They gave me everything I asked for… I couldn’t refuse.” Says Pat Bev He plans to sign with Hapoel Tel Aviv BC — Pat Bev Pod (@PatBevPod) July 16, 2024

Dans un autre post avec un extrait du Pat Bev Pod, il précise néanmoins que le fait de pouvoir jouer le plus possible à son âge est une raison de son choix. Avant de revenir sur le fait que c’est quand même un sacré bon contrat :

« L’argent qu’il donne, je n’ai même pas eu besoin de négocier (…) Ils me donnent littéralement tout ce que je veux. Ils veulent mettre en avant le podcast. Ils veulent vendre du merchandising dans la salle. Ils veulent faire plein de choses, donc je suis super excité. »

Hoopers hoop. New episode out tomorrow 11 AM est pic.twitter.com/H9BoujhVR7 — Pat Bev Pod (@PatBevPod) July 16, 2024

Patrick Beverley, un contrat « historique » pour finir sa carrière en Europe ?

le 15 juillet 2024

Et si Patrick Beverley revenait finir sa carrière en Europe, là où tout a commencé pour lui ?

Sur le compte X de son podcast, le joueur a annoncé qu’il réfléchissait actuellement entre un contrat au minimum veteran en NBA et une offre en Europe. Une offre qui serait à en croire le tweet « HISTORIQUE »

DEVELOPING: @patbev21 is currently weighing his options between a NBA Vet Minimum contract and a HISTORIC contract in Europe 💰 — Pat Bev Pod (@PatBevPod) July 14, 2024

On connaît la capacité de Patrick Beverley à en faire des caisses, donc difficile de savoir ce qu’il entend par l'expression "contrat historique". Il n’empêche que ça serait forcément une belle offre. Et au vu de l’emoticone qu’il rajoute, elle serait certainement bien supérieure au minimum veteran qu’il pourrait toucher en NBA.

Ce dernier est en effet de 3,3 millions de dollars la saison prochaine pour les joueurs ayant évolué plus de 10 ans en NBA. Pour rappel, il en est à sa douzième saison dans la grande ligue.

S’il peut toujours amener un peu de défense, il trouverait certainement un plus grand rôle en Europe. Et donc de la stabilité et de la sécurité à long terme. A 36 ans, celui qui a joué pour cinq équipes différentes en 3 ans aurait en effet plus de chances de signer un contrat sur plusieurs années à l’étranger qu'en NBA.

A noter qu’il se murmure que l’Hapoel Tel Aviv serait sérieusement intéressé par Pat Beverley.

🚨 Hapoel Tel Aviv is seriously interested in Patrick Beverly. The American guard has previously worked with coach Dedas in Spartak, during 2011-12 season. pic.twitter.com/VmT9RDGFAq — Τsibos (@tsibos10) July 14, 2024

Si l’offre historique vient bien de l’Hapoel, il pourrait y retrouver le head coach Stefanos Dedas, qui était assistant lors de son passage au Spartak St. Petersburg.

