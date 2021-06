Paul George, un blason redoré pour le mal-aimé de la NBA

Paul George a l'étiquette de "Playoffs P" sérieusement collé à la peau. Mais ce surnom - auto-attribué en 2018 - était surtout utilisé pour se moquer de lui. Ses échecs en Playoffs ont régalé très régulièrement les internautes sur les réseaux sociaux. Ses déboires dans la bulle l'an dernier ont probablement été le sommet de cette campagne contre lui.

Et attention, il n'est pas question de dire que l'ailier des Los Angeles Clippers ne méritait pas d'être critiqué. On peut même le souligner très clairement : il a été mauvais. Il a incarné l'un des responsables du fiasco XXL des Californiens en 2020.

Mais l'ancien des Indiana Pacers n'était absolument pas le seul fautif. Et on peut aussi l'assurer sans le moindre doute : il ne méritait pas une telle tempête. Surtout que les critiques (et les moqueries) reviennent dès la moindre petite faiblesse affichée par PG.

Le mal-aimé en a fait une force

Malheureusement pour ses détracteurs, le joueur de 31 ans a réussi à se relever sur cet exercice 2020-2021. Tout au long de la saison régulière, il a ainsi répondu présent. Mais en Playoffs, il était bien évidemment attendu au tournant.

Et il a (quasiment) fait taire les critiques. Car même si son adresse n'a pas toujours été incroyable, il compense largement par son activité, son impact et son investissement. Depuis l'absence de Kawhi Leonard, blessé, le natif de Palmdale a même pris une autre dimension.

Il a été très solide pour qualifier les Clippers contre le Utah Jazz (4-2). Et désormais, il maintient clairement les siens en vie face aux Phoenix Suns (2-3) en finale de la Conférence Ouest. Sur le Game 5 remporté (116-102) la nuit dernière, il a ainsi compilé 41 points, 13 rebonds et 6 passes décisives.

De grosses performances et une force mentale remarquable malgré les bruits autour de lui.

"Si je sens mes erreurs plus scrutées par rapport aux autres stars ? Oui. Et il s'agit de la stricte vérité. On peut même dire qu'il s'agit d'un fait. Mais je ne peux pas me préoccuper de ça. Ça va avec ce boulot, je crois... Je fais mon maximum pour jouer et dominer. Donc je dois être plus grand que ça. Je suis qui je suis. J'aimerais pouvoir tourner à 80 ou 75% aux tirs, tous les soirs, mais ce n'est pas réaliste. Ce que je peux faire, c'est faire tout le reste. Ils peuvent me juger sur ce qu'ils veulent. Cette partie n'a pas d'importance pour moi. Je vais jouer, marquer et donner tout ce que j'ai", a lâché Paul George devant les médias.

Sans afficher une telle réussite dans ses tirs, PG a tout de même trouvé une vraie régularité dans ces Playoffs 2021. Dans l'histoire de la NBA, il est devenu le 4ème joueur à inscrire au moins 20 points sur ses 18 premiers matches de Playoffs. Les autres ? Michael Jordan, Kobe Bryant et Kevin Durant.

Paul George, un discours dans la lignée de ses performances

Paul George, une vraie unité

Peu importe la finalité de la saison des Clippers - même si un exploit contre Phoenix lui permettrait probablement de bousculer encore plus les idées reçues à son sujet -, PG a déjà redoré son blason sur les dernières semaines. Auprès du public bien sûr.

Car dans son équipe, il a toujours été soutenu. Il suffit de voir les déclarations des membres de son équipe à la moindre critique contre lui. Son coach Tyronn Lue n'avait pas hésité à bondir après quelques commentaires négatifs à son sujet à la suite des deux lancer-francs décisifs ratés lors du Game 2.

Et même avec ses coéquipiers, son leadership crève l'écran. Il fait l'unanimité. Et on peut d'ailleurs le ressentir avec cette sortie de l'intérieur DeMarcus Cousins.

"Je ne sais pas d'où sort cette connerie des moqueries où les réseaux contrôlent les réputations des joueurs. Ça devient insensé mec ! Comme je l'ai dit plus tôt dans l'année, Paul est l'un des joueurs les plus spéciaux à avoir jamais enfilé ses chaussures. Il faut donner du crédit à ce gars ! Je ne comprends pas les critiques. Franchement, c'est assez stupide maintenant. Il faut respecter ces joueurs, respecter les grands", a réclamé DMC.

Malheureusement, il faudrait probablement bien plus pour Paul George afin de totalement faire oublier ses précédents échecs. Très certainement un titre de champion. Mais de son côté, il a appris à vivre et à jouer avec cette réalité autour de lui.

"Mon état d'esprit reste simple, je vais tout donner. Si les Suns veulent terminer cette série, ils vont devoir bosser pour ça. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas abandonner. Ils vont devoir nous battre", a-t-il terminé.

Le mal-aimé de la NBA n'a pas dit son dernier mot...

