Paul George, un discours dans la lignée de ses performances

Paul George assume parfaitement ses responsabilités. Après ses Playoffs 2020 catastrophiques, l'ailier des Los Angeles Clippers était attendu au tournant sur cette édition 2021. A sa moindre performance ratée, le fantôme de "Playoffs P" resurgissait.

Et avec l'absence de Kawhi Leonard, tous ses détracteurs étaient ainsi prêts à bondir pour l'enfoncer dans l'hypothèse d'un échec des Californiens. Sauf que jusqu'à maintenant, PG porte son équipe. Déjà déterminant face au Utah Jazz (4-2), il continue de montrer l'exemple face aux Phoenix Suns (1-2).

Attention, l'ancien des Indiana Pacers ne réalise pas des copies parfaites. La preuve encore avec 9/26 aux tirs sur le Game 3. Mais dans son investissement et son attitude, il donne tout. 27 points, 15 rebonds et 8 passes décisives la nuit dernière.

"Je me suis dit que j'allais faire tout ce qu'il fallait. Donc je vais donner tout ce que j'ai. Je ne me préoccupe pas du nombre de minutes que je dois jouer. Cette partie ne me concerne pas. Dans ma tête, c'est gagner ou rentrer à la maison en ce moment, et je vais juste tout laisser sur le terrain", a commenté Paul George au micro d'ESPN.