Les résultats de la nuit en pré-saison NBA, celle de Paul George

Raptors @ Wizards : 95-113

76ers @ Timberwolves : 111-121

Kings @ Warriors : 106-109

Pistons @ Suns : 109-91

Trail Blazers @ Clippers : 99-101

Paul George a réussi ses débuts aux 76ers

- Pour ses grands débuts sous les couleurs des Philadelphia Sixers, Paul George n'a pas déçu. Malgré la défaite de son équipe face aux Minnesota Timberwolves (111-121, l'ailier a affiché une belle forme : 23 points (à 8/15 aux tirs) et 6 rebonds en 26 minutes.

Afin de l'épauler, Tyrese Maxey (21 points) et Kelly Oubre Jr (16 points) ont également répondu présents en l'absence de Joel Embiid. Utilisé en sortie de banc, Guerschon Yabusele a été moins inspiré que lors de son premier match : 3 points à 1/3 aux tirs en 11 minutes.

Mais sur cette partie, ce sont bien les Wolves qui l'ont emporté. Pour gâcher la bonne première de PG, Naz Reid (19 points), Anthony Edwards (16 points) et Jaden McDaniels (17 points) se sont signalés malgré un temps de jeu limité. Tout comme Luka Garza (14 points) et Josh Minott (12 points). Même imprécis (2/8 aux tirs), Rob Dillingham a laissé une bonne impression à la mène (7 points et 9 passes décisives).

PHILLY P GOING OFF IN HIS SIXERS DEBUT 😳 18 PTS ON 4 3PM IN THE FIRST HALF 🔥 pic.twitter.com/xe1HhsmnNP — Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2024

- Pour les Français, la grande satisfaction de la nuit se nomme Bilal Coulibaly ! Lors de la victoire des Washington Wizards face aux Toronto Raptors (113-95), le Tricolore a eu un bel impact : 13 points, 4 rebonds, 3 interceptions, 2 passes décisives et même 1 contre.

Pour faire la différence, les Wizards ont surtout pu compter sur Kyle Kuzma (22 points) et Corey Kispert (20 points). Pour Alexandre Sarr, sa copie a été plutôt propre : 7 points et 4 rebonds en 21 minutes. En face, Scottie Barnes (16 points) et Chris Boucher (22 points) ont eu le mérite de limiter les dégâts. Avant que Toronto lâche dans le 4ème quart-temps.

Les Warriors en 3-0, Cunningham frôle le triple-double

- Sur cette préparation, les Golden State Warriors ont enchaîné une troisième victoire consécutive. La seconde face aux Sacramento Kings (109-106). Malgré un Stephen Curry brouillon (6 points à 2/7 en 16 minutes) et rapidement sorti pour une alerte - sans gravité - à l'index, les Californiens ont pu compter sur un bon Moses Moody (23 points).

Et surtout, en sortie de banc, Jonathan Kuminga (19 points) a sonné la charge. Avec en plus les apports de Buddy Hield (10 points) et de Brandin Podziemski (9 points, 5 rebonds), les Warriors ont réussi à arracher ce succès.

En face, les Kings ont longtemps été dans le coup. Notamment grâce aux titulaires : De'Aaron Fox (19 points), Keegan Murray (17 points), DeMar DeRozan (16 points) et Domantas Sabonis (13 points, 13 rebonds). Par contre, après la sortie du 5 majeur, Sacramento a sérieusement baissé de rythme. A l'exception de Boogie Ellis (11 points en 10 minutes).

We call it art 🏀 pic.twitter.com/TxwM4iy5yW — Golden State Warriors (@warriors) October 12, 2024

- Dans le même temps, les Detroit Pistons l'ont emporté sur le parquet des Phoenix Suns (109-91). Un succès qui porte l'empreinte de Cade Cunningham. Le meneur des Pistons a frôlé le triple-double (25 points, 12 rebonds et 9 passes décisives en 31 minutes) pour mener son équipe vers la victoire.

Sur ce match, il a été épaulé par Tobias Harris (22 points) et Jaden Ivey (16 points). Sans Devin Booker, les Suns ont limité le temps de jeu des stars. En 24 minutes, Kevin Durant et Bradley Beal ont tout de même marqué 18 et 17 points. Mais le banc des Suns a eu du mal à trouver des solutions sans eux.

- Enfin, les Los Angeles Clippers ont pris le meilleur sur les Portland Trail Blazers (101-99). Sans Kawhi Leonard, Norman Powell ou encore Mo Bamba, les Californiens se sont reposés sur James Harden (14 points en 18 minutes). Mais aussi sur Derrick Jones Jr (16 points) pour faire la différence.

Malgré du déchet aux tirs, Jordan Miller (15 points) et Bones Hyland (14 points) ont également eu un impact. En face, les Blazers ont fait tourner leur effectif. Sans plusieurs cadres, Toumani Camara (19 points) a saisi sa chance. Avec Jerami Grant (15 points) pour l'épauler.

Par contre, Scoot Henderson (13 points) a été particulièrement maladroit en 30 minutes : 4/16. A noter la copie rendue par Rayan Rupert : 6 points (à 3/7 aux tirs), 3 rebonds et 2 passes décisives en 24 minutes.

