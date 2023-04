Paul George probablement forfait pour tout le premier round

Les Los Angeles Clippers ont des raisons d’être euphoriques, ou au moins enthousiastes, après la victoire sur le parquet des Phoenix Suns (115-110) la nuit dernière. Mais derrière la joie se cache tout de même une mauvaise nouvelle : il est fort probable que les Angelenos soient contraints de disputer toute la série sans Paul George. Blessé au genou en fin de saison régulière, ce dernier ne devrait pas être remis à temps avant la fin du premier tour selon Adrian Wojnarowski.

Il souffre d’une entorse du genou. Son absence est un terrible coup dur pour les Clippers, privés de leur deuxième meilleur joueur alors qu’ils affrontent une équipe armée de Kevin Durant, Devin Booker, Deandre Ayton et Chris Paul. L’effectif californien est sans doute plus profond, avec des postes doublés voire triplés, mais l’apport de PG des deux côtés du parquet est difficile à compenser.

Le joueur de 32 ans continue sa rééducation avec acharnement – 6 jours par semaine selon ses propres mots – dans l’espoir de revenir le plus rapidement possible. Un retour au second tour n’est pas exclu en cas de qualification des Clippers. Paul George tournait à 23,8 points, 6,1 rebonds et 5,1 passes de moyenne cette saison.

