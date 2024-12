Paul George est en beef avec Chris Paul, voici pourquoi

Paul George a longtemps considéré Chris Paul comme un exemple à suivre en NBA et s'est bien entendu avec celui qui est devenu ces derniers jours le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la NBA. Mais les choses ont changé. Dans le dernier épisode en date du podcast de l'ailier des Philadelphie Sixers, on apprend ainsi que les deux hommes ne se parlent plus depuis quelques années et que leur relation semble irréparable.

"Je ne suis pas le plus grand fan de Chris Paul aujourd'hui. On avait une super relation. C'est grâce à lui que je me suis fait opérer des yeux. On en a parlé et il m'a recommandé un docteur pour ça. Je pouvais lui passer des coups de téléphone pour des trucs comme ça. Quelques années plus tard, lors d'un match contre Phoenix, on s'est accroché. Il y a des mots qui sont sortis et qu'on ne dit pas normalement entre deux hommes. C'est ce qui nous a séparés. Et pour moi, quand tu bascules d'un coté, tu y restes.

Je connais très bien cette nature compétitive. Je ne sais pas si c'est le syndrome du mec de petite taille, mais il a cette esprit de compétition en lui. [...] C'était un modèle pour moi. C'était un ancien et je respecte ça. Vous ne m'entendrez pas être irrespectueux. Mais si tu te comportes d'une certaine manière, je ne peux pas respecter ça".

Paul George porte aujourd'hui le maillot des Sixers et Chris Paul celui de Spurs. Les deux équipes s'affrontent le 24 décembre à Philadelphie et le 22 mars à San Antonio. On guettera du coup leurs interactions pendant ces deux rencontres...