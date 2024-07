Paul George et les Clippers, c’est terminé !

On s'en doutait un peu, mais il restait un rendez-vous programmé dimanche pour essayer de prolonger l'aventure. C'est désormais officiel : Paul George ne sera plus un joueur des Los Angeles Clippers la saison prochaine. Pas besoin de Woj ou de Shams pour relayer l'info, c'est la franchise elle-même qui a tenu à informer le public que les négociations entre Paul George et le front office avaient échoué et qu'ils se sépareraient après cinq années passées ensemble pour un résultat plus que mitigé...

Dans le communiqué publié par les Clippers, on apprend que la position de la franchise et celle du joueur étaient beaucoup trop éloignées, rendant tout accord impossible. Il reste a priori deux destinations plausibles à l'heure qu'il est pour l'ancien joueur des Pacers et du Thunder : Philadelphie, qui est favori grâce à la présence de Joel Embiid et des ambitions immédiates assez élevées, et Orlando, qui espère pouvoir convaincre PG13 d'être un leader et un chef de file pour le jeune groupe prometteur qui a atteint le 1er tour des playoffs autour de Paolo Banchero et Franz Wagner cette saison.

Il voulait rejoindre les Warriors

De son côté, Paul George espérait apparemment un trade qui l'enverrait aux Golden State Warriors. Une offre assez salée en provenance de San Francisco, avec une promesse de prolongation au max pour 4 ans, a été refusée par les Clippers. Elle impliquait, d'après Sam Amick de The Athletic, un package comprenant Chris Paul (coupé depuis et parti à San Antonio), Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, Moses Moody et un 1er tour de Draft.

Les Clippers n'ont pas voulu accéder à la requête de George et ont préféré le perdre sans contrepartie, ce qui risque de rendre la transaction qui a provoqué son arrivée en 2019 bien plus critiquable. Pour rappel, l'ailier All-Star avait été tradé en provenance du Thunder il y a 5 ans contre Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, quatre 1er tours de Draft non protégés, deux swaps et un 1er tour non-protégé. Cela a débouché, à cette heure, sur une seule participation aux Finales de Conférence, en 2021, et sur une frustration globale à cause des blessures récurrentes de Paul George et de Kawhi Leonard.