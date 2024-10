Paul George explique comment Chris Bosh et le Heat ont transformé la NBA

La NBA s’est radicalement transformée ces 20 dernières années, avec un jeu de plus en plus centré sur le tir à trois points et la disparition des postes traditionnels. Dans son « Podcast P », Paul George identifie le moment précis où tout a basculé : les années 2010, avec le Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh.

« Lorsque nous avons affronté Miami et qu’ils ont mis Chris Bosh au poste 5, je pense que c’est à ce moment-là que la ligue a vraiment changé », a ainsi expliqué le nouveau joueur des Sixers. « Nous (les Pacers) étions l’une des dernières équipes à aligner deux intérieurs traditionnels, David West et Roy Hibbert, qui n’étaient pas des tireurs à trois points. Miami avait du mal défensivement face à cette configuration, jusqu’à ce qu’ils positionnent Bosh au poste 5 et jouent avec quatre ailiers. »

« Cette stratégie est devenue le modèle pour battre les Pacers », a poursuivi George. « Nous l’avons revue avec Atlanta, qui a utilisé des intérieurs shooteurs comme Pero Antic et Al Horford au poste 5. C’est ce qui nous a posé le plus de problèmes. Aujourd’hui, c’est ce que les équipes recherchent : un big qui peut tirer. Le poste d’ailier fort traditionnel a disparu, le poste 4 est maintenant occupé par un extérieur ou un ailier. »

Plus largement, cette stratégie s’est déployée en NBA face à toutes les équipes qui comptaient encore des pivots « à l’ancienne ». Et Chris Bosh au poste de pivot n’était que les prémices d’un mouvement bien plus vaste, poussé à l’extrême par le « small ball » de la dynastie des Warriors, ainsi que leurs rivaux comme les Rockets. Paul George — qui tente maladroitement de s’attribuer une part de crédit pour cette évolution — a raison de souligner ce tournant. Le Heat d'Erik Spoelstra a été l’un des pionniers du style de jeu qui est désormais courant dans la ligue.

