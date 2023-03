Paul George, son hommage appuyé pour Russell Westbrook

Aimé ou détesté, Russell Westbrook va incontestablement laissé son empreinte dans l'histoire de la NBA. Lors du succès contre les New York Knicks (106-95), le meneur des Los Angeles Clippers est d'ailleurs devenu le 9ème meilleur passeur de l'histoire de la Ligue. Une vraie satisfaction pour Paul George.

Proche de son coéquipier depuis une précédente expérience à l'Oklahoma City Thunder, l'ailier a toujours vanté les mérites du natif de Long Beach. Et après cet accomplissement, PG a tenu à lui rendre un hommage appuyé devant les médias.

"Russ ? Un Hall of Famer, l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. Pas un seul joueur est comparable à Russ, il a tracé sa propre voie dans cette Ligue et se montre lui-même spécial dans cette voie. Il est tout en haut avec les plus grands.

Il se trouve dans la conversation comme l'un des meilleurs de tous les temps. Il faut lui donner le crédit qu'il mérite", a insisté Paul George.