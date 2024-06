Paul George et James Harden, les Clippers envoient un message

Cette Free Agency s'annonce animée pour les Los Angeles Clippers. Sur cet été, la franchise californienne a l'espoir de retenir Paul George et James Harden. Mais pour l'ailier, la situation semble complexe avec une menace réelle d'un départ.

A 34 ans, PG souhaite obtenir un dernier gros contrat sur 4 ans. Et les Californiens n'ont visiblement pas l'intention de lui accorder un tel deal. Il pourrait donc mettre les voiles en déclinant sa "player option". Ou activer cette option en forçant un trade.

Dans le même temps, le dossier Harden fait peu parler. L'arrière semble bien parti pour accepter un bail important sur le court terme à LA. En tout cas, le président des Clippers Lawrence Frank a envoyé un message clair aux deux hommes.

"Nous aimons Paul. Nous tenons beaucoup à garder Paul, mais nous comprenons et respectons le fait qu'il s'agit d'un business. Et nous espérons que Paul décidera de rester ici. Il a été génial. Il a été un All-Star. C'est l'un des meilleurs joueurs des deux côtés du parquet de la Ligue.

C'est une personne formidable. Il a une famille formidable, alors nous espérons qu'il sera là, mais nous respectons aussi le fait que s'il choisit de décliner son option, c'est son choix. Il l'a mérité et nous verrons comment les choses se déroulent.

Pour nous, James a été formidable. Nous espérons qu'il a eu une bonne expérience et qu'il décidera de continuer à être ici... Nous souhaitons vivement que James reste un Clipper et qu'il aura la même envie", a commenté le dirigeant pour ESPN.

Problème, Frank a aussi réalisé une précision : le nouveau CBA va impacter grandement les décisions de la franchise. Pour éviter d'avoir des limites trop importantes à l'avenir, les Clippers ne sont pas prêts à toutes les folies sur le plan financier.

Un avertissement probablement lancé au camp Paul George, gourmand avec la volonté d'obtenir 221 millions de dollars sur 4 ans.

"C'est un business et la réalité du nouveau CBA a un impact sur les équipes comme la nôtre. Lorsque vos meilleurs joueurs ont la trentaine et que vous essayez de construire un effectif durable, cela a un impact. S'il n'y avait pas eu de CBA, avec Steve Ballmer, nous aurions eu carte blanche.

Avec le nouveau CBA, ce n'est même pas une question d'argent, c'est plutôt une question de savoir comment vous allez construire un effectif durable, comment vous allez conserver vos outils pour avoir de la flexibilité. Et cela implique des décisions très, très difficiles à prendre", a ainsi prévenu le patron des Clippers.

En résumé : les Clippers veulent conserver George et Harden, mais avec des conditions. Sur le plan financier et sur la durée des contrats. Et sans un effort des deux stars, il faudra trouver d'autres solutions. On sait par exemple que DeMar DeRozan, agent libre, incarne un sérieux plan B.