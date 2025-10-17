Paul George n’est pas prêt, les Sixers démarrent la saison à poil

À quelques jours du coup d’envoi de la saison 2025-26, les Sixers savent déjà qu'ils devront déjà faire sans deux de leurs stars. Selon les informations de Shams Charania (ESPN), Paul George ne sera pas prêt pour le match d’ouverture face aux Boston Celtics. « J’ai parlé avec des personnes du camp de Paul George et on m’a dit qu’il n’est pas attendu qu’il soit sur le terrain pour la soirée d’ouverture… Il fait des progrès significatifs dans la rééducation de son genou et son retour devrait intervenir peu après le début de la saison régulière », a expliqué l’insider américain.

Pour Paul George, il s’agira donc d’un nouveau départ retardé dans une aventure à Philadelphie qui n’a pas encore tenu ses promesses. Sa première saison avait été un calvaire, marquée par les blessures et par un rendement en deçà des attentes. Les Sixers veulent cette fois prendre le temps nécessaire pour que leur star revienne à 100 %. Le staff médical et Nick Nurse ont d’ailleurs convenu qu’aucun risque inutile ne serait pris, quitte à démarrer sans lui.

Pas d'Embiid non plus

Même prudence pour Joel Embiid, toujours en convalescence après des problèmes récurrents au genou. Le MVP 2023 poursuit son travail de renforcement pour aborder la saison sur des bases plus solides.

Les Sixers entameront donc la saison sans leurs deux têtes d’affiche face à l’ogre Boston, mais avec l’espoir que cette gestion raisonnée leur permettra d’éviter un scénario catastrophe comme l’an dernier. Patience, cette fois, semble être le mot d’ordre à Philadelphie.