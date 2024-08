Paul George et Team USA, un petit ascenseur émotionnel…

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, la Team USA n'a pas retenu Paul George. Sur le papier, l'absence de l'ailier des Philadelphia Sixers n'a pas franchement choqué en raison de l'armada convoquée par Steve Kerr. D'autres oubliés, comme Jaylen Brown, ont suscité des débats plus importants.

Mais de son côté, le joueur de 34 ans pensait vivre cette aventure... En effet, au cours de la saison, l'ex-star des Los Angeles Clippers avait eu une discussion à ce sujet avec Kerr. Mais il n'a plus été contacté par la suite.

"Juste après un match contre les Warriors à Los Angeles, Steve Kerr est venu me voir et m'a demandé si j'étais intéressé par une place dans Team USA. Bien évidemment. Donc je me suis dit que j'étais dedans, que j'allais figurer dans le groupe.

Rapidement, mon clan, Aaron Mintz et son équipe, a contacté la Team USA et a parlé à Grant Hill en l'informant que si je finissais la saison en bonne santé... j'étais partant pour jouer. La Team USA savait que je voulais venir.

Après l'annonce, j'ai croisé Grant Hill à Dallas lors des Playoffs. Il m'a dit : 'Ouais mec, ce n'était pas possible cette année'. Je l'ai compris, je ne vais pas me plaindre, mais j'avais vraiment envie de représenter les Etats-Unis avec cette équipe.

J'ai déjà vécu cette expérience, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup appris. J'ai l'impression d'avoir grandi en tant que joueur grâce à ça. Je ne dirais pas que ça m'a fait mal, mais j'avais vraiment envie de le faire", a tout de même précisé Paul George pour Brooklyn Podcast.

Un petit ascenseur émotionnel pour Paul George. Mais sportivement, son absence n'est pas vraiment un scandale sur ce tournoi olympique.

Gordon Hayward c’est fini, Paul George est un survivant