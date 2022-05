Paul Pierce encense Smart et voit les Celtics champions

Les Boston Celtics sont métamorphosés depuis le début de l'année civile, après avoir démarré de manière poussive. Les voilà aux portes des Finales NBA (ils mènent 3-2 contre Miami), avec Marcus Smart en chef de meute. Il faut se souvenir qu'en début de saison, le meneur, pas encore élu Defensive Player of the Year, avait poussé une gueulante dans les médias en expliquant que Jayson Tatum et Jaylen Brown ne partageaient pas assez le ballon.

Plutôt que de plonger l'équipe dans la crise, cette sortie médiatique est à l'origine du renouveau à Boston. C'est en tout cas ce que pense Paul Pierce, de passage chez beIN Sports jeudi matin avec Rémi Reverchon.

"Je pense qu'ils sont restés soudés et il y a du leadership dans ce vestiaire. Je me souviens qu'à un moment en début de saison, Marcus Smart a dit que des coéquipiers devaient se faire plus confiance. Peut-être qu'il a irrité quelques gars, mais ç'est là qu'ils ont commencé à inverser la tendance. Marcus est un leader. Les autres le respectent. Marcus, Tatum et Brown sont ensemble depuis longtemps maintenant, ils se connaissent, mais il a fallu un peu de temps avec un nouveau coach et un nouveau système. Tout le monde a dû s'adapter et comprendre son rôle. Le talent était là tout le monde le savait, mais il a juste fallu attendre que tout le monde se mette au diapason".

Paul Pierce, toute légende des Celtics qu'il est, imagine une fin de saison très positive pour la franchise avec laquelle il a remporté le titre de champion NBA en 2008.

"Je ne veux pas leur porter l'oeil, mais ils n'ont plus qu'un match à gagner et j'espère que l'on va faire le job à la maison. Je prévois des Finales entre les Celtics et les Warriors avec Boston champion en 7 matches".

Boston aux portes des Finales, le Heat est K.O. debout !