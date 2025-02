Kevin Durant se moque de Kendrick Perkins, « le leader d’OKC »

Kendrick Perkins a fait partie de l'équipe du Thunder qui est allée en Finales NBA en 2012 contre le Heat. "Perk" était un soldat valeureux qui avait déjà vécu des batailles en playoffs avec les Celtics. Il était donc un joueur important et sur lequel Scott Brooks s'appuyait, même s'il était moins talentueux que Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden ou Serge Ibaka. Celui qui est aujourd'hui l'un des consultants les plus exaspérants clivants du paysage audiovisuel américain pense même qu'il était un peu plus que ça.

"Ton meilleur joueur n'est pas nécessairement ton leader. Quand je jouais pour le Thunder, le leader ce n'était pas KD. Ce n'était pas Russ. Ce n'était pas James Harden. J'étais le leader", a lancé Perkins sur ESPN.

On n'était pas dans le vestiaire d'Oklahoma City à l'époque, donc on n'aurait pas nous-mêmes osé contredire Kendrick Perkins. Par contre, Kevin Durant était là, lui. Et l'affirmation de son ancien coéquipier, avec lequel il était déjà plus ou moins en beef, l'a doucement fait sourire. Voilà ce que KD a répondu sur X après avoir pris connaissance des propos de "Perk".

"Je sais que ça vous sembler fou, mais ce commentaire est de loin le plus truc le plus dingue que j'ai pu voir cette semaine".

Traduction : même le trade de Luka Doncic aux Lakers a plus de sens aux yeux de Kevin Durant que le fait que Kendrick Perkins puisse penser qu'il était le leader du Thunder entre 2011 et 2015.

Le trade fou pour Kevin Durant que je tenterais si j'étais les Bucks