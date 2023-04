L’adresse épatante des Suns à mi-distance dans le Game 2

Les Phoenix Suns ont été extrêmement adroits à mi-distance et ils ont détruit les Los Angeles Clippers à cinq, six mètres.

Les Phoenix Suns ont plusieurs bons shooteurs mais ils ne sont pas les plus redoutables à trois-points en NBA, même si ça reste l'un des huit ou neuf équipes capables de vraiment prendre feu derrière l'arc. C'est aussi la formation qui agresse le moins le cercle, et de loin ! Seulement 9 tirs tentés par match (mais 78% de réussite) dans la zone la plus proche du panier depuis le début des playoffs. En revanche, les joueurs de Monty Williams excellent à mi-distance. Plus que n'importe quel autre candidat au titre.

Ils ont été particulièrement impressionnants lors du Game 2. Leur adresse à mi-distance a fait exploser la défense des Los Angeles Clippers (victoire 123-109) et leur a permis de recoller à 1-1 dans la série. La stat est plus parlante : les Suns ont converti 21 de leurs 29 tentatives à mi-distance. Soit 72% de réussite. C'est absolument énorme. Les Angelenos ne savaient même plus comment défendre et ils ont été obligés de laisser Ivica Zubac sur le banc en abandonnant toute notion de "drop" sur pick-and-roll.

CQFR : Booker relance Phoenix, Garland porte les Cavs

En effet, il est déconseillé de laisser un mètre d'espace à Kevin Durant, Devin Booker ou Chris Paul après un écran. Ils sanctionnent immédiatement. Les Clippers ont donc tenté de trapper à deux le porteur de balle ou de switcher dans tous les sens pour garder constamment un joueur face à l'attaquant. Il est probable qu'ils évoluent de plus en plus en "small ball" tout au long de cette série, justement dans l'espoir de limiter le jeu à mi-distance de Phoenix.

Les Suns ont tenté 58 tirs dans cette zone en deux matches de playoffs. C'est presque 30 de plus que les Atlanta Hawks, deuxième au nombre de tirs pris dans le "midrange." C'est un vrai atout à ce stade de la compétition parce que, depuis l'explosion des analytiques, c'est l'espace que les équipes adverses préfèrent laisser à leurs adversaires. En revanche, il ne faudrait pas que ce soit le seul point fort de la franchise de l'Arizona. Mais avec autant de talents à disposition, Williams ne manque certainement pas de ressources.